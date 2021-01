Vesiputkien jäätymissesonki on nyt – ilmalämpöpumppu auttaa yllättävällä tavalla vaikka ei lämmitäkään

Kimmo Lundén

Ulkolämpötila sahaa nyt sydäntalvella paukkupakkasesta suojasäähän. Vesiputkien jäätymisriski on nyt suurimmillaan, jos mökin nurkka vuotaa kylmää vesiputken lähelle.

LähiTapiola varoittaa etenkin kesämökkien omistajia, joiden rakennus ei ole säännöllisessä käytössä.

Pakkasjaksojen jälkeiset lauhkeat kelit näkyvät vakuutusyhtiöissä usein ilmoituksina vuotovahingoista. Pakkasella jäätyneet käyttövesiputket joutuvat koville sään nopeasti lauhtuessa tai jäätyessä pian sen jälkeen uudestaan.

Kotona putkivuoto huomataan usein nopeasti, mutta etenkin mökillä vettä saattaa joskus tihkua pitkäänkin.

"Isoimmat vahingot liittyvät usein tilanteisiin, joissa vapaa-ajanasunnolla on jätetty vedet päälle ja vuoto on ehtinyt tihkua pari päivää tai viikkojakin. Hurjimmissa tapauksissa lattialle on ehtinyt muodostua parinkymmenen sentin paksuinen jääkerros", kertoo vakuutusyhtiö LähiTapiolan korvauspäällikkö Jussi Korpelainen pahimmista vahinkotapauksista.

Vahinkojen välttämiseksi Korpelainen opastaa sulkemaan rakennuksen pääsulkuventtiilin aina, kun rakennus jää edes muutamaksi päiväksi tyhjilleen.

"Erityisesti mökkien kohdalla on suositeltavaa ja varminta tyhjentää putkisto talven ajaksi, ellei rakennusta käytetä säännöllisesti."

Lauhtuva sää voi paljastaa jäätyneet putket tai liukastaa kotipihan. Talvisäiden taitekohdissa asuinkiinteistöissä kannattaa kiinnittää huomiota ainakin putkien kuntoon sekä lämmityksen ja liukkauden riskeihin.

Putkien jäätymisen ehkäisemiseksi rakennuksessa kannattaa pitää riittävää peruslämpöä. Lämmön kiertoa voi edistää esimerkiksi jättämättä sisällä väliovet auki ja poistamalla seinien läheisyydessä olevia kalusteita. Näin lämpöä yltää myös ulkoseinien varteen koteloituihin putkistoihin.

Niin ikään ilmalämpöpumppu kannattaa pitää päällä kovemmillakin pakkasilla, opastavat valmistajat. Siitäkin huolimatta, että sen lämmitysteho on huomattavasti heikompi kuin vielä alle 10 asteen pakkasen. Ilmalämpöpumppu pitää sisäilman liikkeessä, ja kylmä ei jää nurkkiin pesimään. Ilmalämpöpumpun tekniikalle on parempi, että se pysyy pyörimässä. Hyvin kylmässä käynnistettäessä sen tekniikka rasittuu enemmän kuin jatkuvasti käydessä. Öljyt ja nesteet ovat kovalla pakkasella jähmeitä.

Vanha keino on myös jättää kovalla pakkasella kotona hana hieman tiputtamaan yöksi.

Entä jos putket ovat päässeet jäätymään ja hanasta ei tulekaan vettä?

Putkien jäätymisestä voi kieliä, jos vettä tulee hanasta tavallista pienemmällä paineella. Samoin vedenkulutuksen muutoksen saattaa havaita vesimittarista.

"Jos epäilee putkien jäätyneen, niiden sulattamiseen kannattaa aina kutsua ammattilainen. Putkea ei saa lähteä sulattamaan omatoimisesti esimerkiksi avotulella tai kuumailmapuhaltimella. Tällöin on riski paitsi palovammoista ja putken hajoamisesta myös tulen karkaamisesta rakennuksen muihin osiin."

Putkialan ammattilainen neuvoo tarkistamaan mahdollisia vuotoja, jäätymisen jälkeen. Jäätyessään ja sulaessaan muoviputki laajenee ja supistuu. Liittiminä ja heloina toimivat metalliosat eivät välttämättä enää sulamisen jälkeen olekaan tiiviitä, ja liitososa alkaa tihkua.

Jos osaa arvata, missä kohtaa mahdollinen jäätymiskohta on, esimerkiksi wc- tai suihkutilan lämpötilaa voi nostaa lämminilmapuhaltimella tai lattialämmityksen tehoa korottamalla.

Omatoimisuudella ja rauhallisella odotuksella voi säästää silläkin rahaa. Putkimiehen kutsuminen paikalle sulatustoimiin on arvokasta, etenkin pyhäpäivinä. Esimerkin putkiliike Turussa veloittaa arkisin tunnista 62 euroa, lauantaityöstä 93 euroa. Sunnuntaitunti putken sulatuksessa maksaa jo 124 euroa. Plus matkakulut – ja minimityöaika on kaksi tuntia.