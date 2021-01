Koronavirusta tulee nyt Suomeen aiempaa enemmän ulkomailta – "Rajaturvallisuuden merkitys korostuu"

Muuntunut virus tarttuu helpommin kuin alkuperäinen. THL:n ylilääkäri Taneli Puumalaisen mukaan herkemmin leviävästä virusmuunnoksesta on tulossa valtavirus, eli se on monin paikoin jo syrjäyttänyt alkuperäisen koronaviruskannan.

90 miljoonaa tautitapausta ja kaksi miljoonaa koronaan liittyvää kuolemantapausta menevät maailmassa rikki lähipäivinä, kertoo THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen.

"Ja tämä on luonnollisesti aliraportointia. Etelä-Amerikan tilanne on viime päivinä kääntynyt selkeästi synkempään suuntaan. On arvioita, että brasilialainen virusmuunnos saattaisi tässä vaikuttaa. Myös Afrikassa tilanne on synkentynyt", Puumalainen sanoo.

Euroopassa tilanne on vaikea erityisesti Irlannissa, Isossa-Britanniassa, Tsekissä, Liettuassa, Espanjassa ja Portugalissa.

"Suomen ilmaantuvuus yhdessä Islannin kanssa on EU-maiden alhaisin", Puumalainen sanoo.

Eilen tiistaina raportoitiin yli 440 positiivista koronavirusnäytettä.

"Tänään lukuihin tulee lisää yli 400 tapausta. Eilisen ja tämän päivän aikana tapausten määrä on Suomessa kääntynyt kasvuun", Puumalainen sanoo.

Osan nousseista luvuista selittää Puumalaisen mukaan raportointiviive. Myös lisääntynyt rajatestaus, sekä esimerkiksi pääkaupunkiseudun uudet laajat tartuntaryppäät selittävät kasvaneita lukuja.

"Jos tapausmäärät lähtevät pidempiaikaiseen nousuun, kohoaa Suomen r-luku jälleen yli yhteen, jolloin epidemia siirtyisi kiihtyvään vaiheeseen. Vielä olemme sen alla."

Viimeisten neljän viikon aikana tautitilanne Suomessa on pysynyt vakaana.

Kuolemantapauksia on Suomessa raportoitu yhteensä 632 koko epidemian aikana.

"Tautitapauksia tulee nyt ulkomailta Suomeen aiempaa enemmän. Tämä korostaa rajaturvallisuuden merkitystä. Se on keskeinen asia, kun torjutaan uutta virusmuunnosta ja sen aiheuttamaa uhkaa", Puumalainen kertoo.

Ulkomaisten tartuntojen määrä on noussut Suomessa sekä suhteellisesti että lukumääräisesti. Arvioidaan, että noin 13 prosenttia tartunnoista saapuu nyt maahan rajojen ulkopuolelta.

Suomessa karanteeniin määrättyjen joukko on pienempi nyt kuin ennen joulua.

Leviämisvaiheessa Suomen sairaanhoitopiireistä on viisi: HUS, Päijät-Häme, Kymenlaakso, Varsinais-Suomi ja Kanta-Häme.

Suurin osa sairaanhoitopiireistä on kiihtymisvaiheessa.

STM:n strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki sosiaali- ja terveysministeriöstä toteaa, että epidemian jarrutus on jäämässä nykytasolle, jollei nykyisistä rajoituksista ja suosituksista pidetä kiinni.

"Ainakaan rajoituksia ei missään nimessä pidä nyt lieventää", Voipio-Pulkki toteaa.

"Asemamme on erittäin hyvä verrattuna naapurimaihimme ja tilanteeseen koko maailmassa. Pidetään siitä kiinni. Tilanteemme on näin hyvä siksi, että rajoituksia ja suosituksia on noudatettu, ja testaamiseen ja jäljittämiseen perustuva strategiamme on toiminut hyvin."

Koronatestiin on hakeuduttu joulun jälkeen sitä aiempaa huonommin.

"Yksi syy voi olla se, että kun suomalaisten kontaktit ovat noin 60 prosenttia pienemmät kuin tavanomaisessa aiemmassa tilanteessa, niin mitkään hengitystievirukset eivät leviä niin paljon, ja oireisia potilaita on vähemmän kuin normaalisti. Tätä voidaan spekuloida, mutta varmuutta tästä ei ole".

Positiivisten koronatestien määrä kaikista näytteistä on asettunut noin 2,5 prosentin pintaan.

Sairaalapotilaiden määrä Suomessa on viime viikkoina pienentynyt.

"Tämäkin lasku on nyt hidastunut. Teho-osastoilla tilanne on ollut hyvin vakaa."

Strategiajohtaja korostaa testeihin hakeutumisen tärkeyttä.

"Testaaminen matalalla kynnyksellä on nyt entistäkin tärkeämpää, kun virusmuunnokset leviävät."

Anestesiologian ja tehohoidon professori Matti Reinikainen Itä-Suomen yliopistosta/Kuopion yliopistollisesta sairaalasta kertoo, ettei Suomen teho-osastoilla ole paikkapulaa missään.

"Teho-osastoilla on hyvin tilaa. Koronan takia tehohoidossa on tällä hetkellä 27 ihmistä koko maassa. Koronapotilaiden määrä vaihtelee päivästä toiseen, mutta se on pysynyt viime viikkoina varsin tasaisena. Määrä on vaihdellut 30:n molemmin puolin."

Joillakin osastoilla kuormitusta on ollut, Reinikainen sanoo.

"Siksi potilaita on siirrelty joissain paikoissa osastolta toiselle, mutta kokonaisuutena tehohoidon kuormitus ei ole ollut vaarassa ylittyä."

Koronapotilaiden tehohoitojaksot olivat viime keväänä keskimäärin 14 vuorokautta.

"Nyt syksyllä ja talvella tehohoidossa on oltu keskimäärin 12 vuorokautta. 16 prosenttia tehohoidossa olleista potilaista on menehtynyt."

Reinikainen korostaa, että potilaiden ikä vaikuttaa suuresti koronakuolleisuuteen.

"Mitä vanhempia potilaat ovat, sitä korkeampaa on kuolleisuus."

Muuntunut virus tarttuu herkemmin kuin alkuperäinen. Siksi THL suosittelee nyt kahden metrin turvavälin pitämistä.

Ylilääkäri Taneli Puumalaisen mukaan uusia virusmuunnoksia on havaittu lähteneen liikkeelle Britanniasta, Etelä-Afrikasta ja Brasiliasta.

"Avainkysymys muunnoksissa on, että virukseen normaaliin kulkuun liittyy muuntuminen, mutta muuntuuko virus niin paljon, että se aiheuttaa nopeampaa leviämistä tai vaikeampaa tautia? Esimerkiksi Tanskassa nyt nähdään, että Britanniasta peräisin oleva muunnos leviää valtavirusta nopeammin."

"Ajan kuluessa ärhäkämpi viruskanta muuttuu valtavirukseksi", Puumalainen kertoo.

"Näin on käynyt jo esimerkiksi Britanniassa. Suunta on nyt samankaltainen muuallakin, ja tätä kehityskulkua haluttaisiin Suomessa välttää."

Suomessa on tähän mennessä todettu 80 Britannian ja kuusi Etelä-Afrikan muuntunutta virustartuntaa.

Puumalainen kertoo, että Suomessa tiedetään aina kaksi viikkoa eteenpäin, paljonko uusia rokotteita maahan on tulossa.

"Tavoitteena on saada 5–7 miljoonaa rokoteannosta Suomeen kesään mennessä. Odotamme edelleen tietoa siitä, mikä ensimmäisten rokoteannosten suuruus tulee olemaan ja milloin suuret rokote-erät lähtevät valmistajilta Eurooppaan."

Rokottamista tullaan Suomessa Puumalaisen mukaan todennäköisesti tekemään koko vuoden 2021 ajan.

