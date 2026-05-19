Pankkien pikamaksuissa toimintahäiriö – häiriön kestoa ei pystytä vielä arvioimaan Häiriö koskee myös MobilePay-maksuja.

Ongelmia sepa-pikamaksuissa on ollut tänään useilla eri pankeilla, esimerkiksi Nordealla. RONI REKOMAA / LEHTIKUVA.

Pankkien sepa-pikamaksuissa on Euroopan laajuinen toimintahäiriö. Ongelmia on esiintynyt tänään ainakin OP:n, Nordean, Säästöpankin ja S-Pankin palveluissa.

Säästöpankkiryhmän viestinnästä kerrotaan STT:lle, että kyseessä "ei ole ollut mitenkään suuri ongelma". Asiakkailta on tullut asiasta joitain yhteydenottoja.

Nordean viestinnästä kerrottiin Ilta-Sanomille, että tilanne johtuu maksupalveluntarjoajasta ja koskee myös MobilePay-maksuja.

S-Pankin verkkosivuilla tulee ilmoitus, että maksujärjestelmän häiriön vuoksi pikamaksujen tekeminen ei tällä hetkellä onnistu. Pankki tiedottaa, että tavalliset tilisiirrot toimivat normaalisti myös häiriön aikana. Nordealta tulee samansisältöinen ilmoitus.

Sepa-pikamaksu on reaaliaikainen tilisiirto, jossa rahat siirtyvät saajalle kymmenessä sekunnissa. Säästöpankkiryhmän viestinnästä kerrotaan STT:lle, että toimintahäiriön syy ei ole vielä tiedossa eikä häiriön kestoa pystytä vielä arvioimaan.