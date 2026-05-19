Kela tutki: Opintotuki ei riitä kohtuulliseen elintasoon ilman lainaa tai töitä Opintoraha ja asumislisä eivät riitä kattamaan opiskelijoiden välttämättömiä menoja, joita kertyy esimerkiksi asumisesta, ruoasta ja liikkumisesta.

Asumisen kustannukset heikentävät toimeentuloa erityisesti kasvukeskuksissa. Kuva: EMMI KORHONEN / LEHTIKUVA

Opiskelijoiden toimeentulo jää alle kohtuullisen elintason ilman opintolainaa tai työssäkäyntiä, kertoo Kelan tuore tutkimus.

Asumisen kustannukset heikentävät toimeentuloa erityisesti kasvukeskuksissa. Pääkaupunkiseudulla tilanne on tutkimukseen mukaan vielä heikompi: opintoraha ja asumislisä eivät riitä yksin asuvilla edes asumismenoihin.

”Opintotuen tavoitteena on turvata opiskelijan toimeentulo niin, että hän voi keskittyä päätoimiseen opiskeluun. Käytännössä tavoite ei toteudu ilman opintolainaa”, sanoo Kelan erikoistutkija Lauri Mäkinen tiedotteessa.

Lainan kanssa opintotuki sen sijaan yltää kohtuulliseksi katsottuun elintasoon kaikilla tarkastelluilla kotitaloustyypeillä ja alueilla. Kelan tutkimuksessa arvioitiin opintotuen riittävyyttä ilman opintolainaa ja opintolainan enimmäismäärän mukaan.

Elokuussa 2025 suurin osa opiskelijoista siirtyi yleisestä asumistuesta opintotuen asumislisän piiriin, mikä on heikentänyt monien opiskelijoiden käytettävissä olevia tuloja entisestään.