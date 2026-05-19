Helleraja ylittyi 12 paikkakunnalla, huomenna vieläkin lämpimämpääYli 25 asteen lämpötiloja mitattiin Itä-Suomessa, aina Virolahdelta Joensuuhun asti.
Helleraja on ylittynyt 12 paikkakunnalla tänään. Korkein lämpötila, 29 astetta, mitattiin Kouvolan Utissa, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta STT:lle.
Helleraja ylitettiin Suomessa ensi kertaa tänä vuonna. Yli 25 asteen lämpötiloja mitattiin Itä-Suomessa, aina Virolahdelta Joensuuhun asti.
Lisäksi Juvan mittausasemalla lämpötila jäi tasan 25 asteeseen, mikä tarkoittaa, ettei helleraja ylittynyt.
Ilmatieteen laitos ennustaa huomisesta vieläkin lämpimämpää päivää. Pohjois-Karjalassa saatetaan rikkoa 30 asteen raja.Artikkelin aiheet
- Osaston luetuimmat