Kivijärvellä uskotaan luontomatkailun tulevaisuuteen – uuden matkailualueen vetonaulana on yläilmoissa killuva niliaitta

Petteri Kivimäki

Kivijärven kunnan projektipäällikkö Minna Kainulainen, kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, luontomatkailuyrittäjä Anne Hakkarainen, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Eeva-Liisa Tobiasson ja Witaksen matkailupäällikkö Tarja Pasanen vauhdittavat alueen luontomatkailua.

Kivijärven kunta sekä yrityspalveluiden kehittämisyhtiö Witas ovat ottaneet vahvan roolin kunnan matkailun kehittämisessä. Kärkikohde on uusi Kivijärvi Resort -matkailualue.

”Paikasta halutaan tehdä seudun elämyksellinen matkailukeskittymä. Tänne on suunnitteilla palvelukeskus, jossa olisi kahviloita, kokoustiloja ja erilaisia palveluita ryhmille ja yksittäisille matkailijoille”, Witaksen matkailupäällikkö Tarja Pasanen kertoo.

Matkailualueen uusi vetonaula on viime vuoden lopussa valmistunut niliaitta, joka on rakennettu korkean pylvään päälle yläilmoihin.

Niliaittoja suunnitellaan rakennettavaksi myös muun muassa Kivijärven rannalle rantaveden päälle.

”Niliaitta on historiallinen pohjoisen aitta, johon pedot eivät päässeet sisälle. Seudulla on ollut saamelaisasutusta ja alue on Suomen eteläisintä erämaa-aluetta, joten rakennus sopii tänne historiansa puolesta”, Kivijärven kunnanjohtaja Pekka Helppikangas sanoo.

Matkailualueen vieressä sijaitsee Hannunkiven lomakylä, joka perustettiin suuren ja kirkasvetisen Kivijärven rantamille 1980-luvun lopussa. Majoitusmökkejä siellä on 36.

Vuodesta 2010 Hannunkiven lomakylää pyörittänyt matkailuyritys Villipeura Oy:n yrittäjä Anne Hakkarainen toivoo, matkailualueen kehittäminen etenee suunnitellusti.

”Kehittyvä matkailualue tukee lomakylän toimintaa, ja vahvistaa entisestään luontomatkailijoiden etsiytymistä pohjoiseen Keski-Suomeen.”

Hannunkiven matkailu virkistyi koronavuonna, Hakkarainen kertoo. ”Salamajärven ja Pyhä-­Häkin kansallispuistot ovat olleet vetonauloja.”

Jotta Kivijärvi Resortin kehittämissuunnitelmissa päästään eteenpäin, tarvitaan ulkopuolisten investoijien rahoitusta.

”Meillä on verkot vesillä ulkomaita myöten. Kansainvälisten yhteistyökumppaneiden saaminen mukaan olisi kova juttu”, Kivijärven kunnanvaltuuston puheenjohtaja Eeva-Liisa Tobiasson (kesk.) korostaa.