Yhteisvastuukeräys käynnistyy – nyt tähdätään vanhusten digitaitojen petraamiseen

Tänään käynnistyvässä kirkon yhteisvastuukeräyksessä tavoitteena on paitsi vähävaraisten ikäihmisten auttaminen myös vanhusten digitaitojen kohentaminen koulutusta rahoittamalla. Yhteisvastuukeräyksen selvityksessä liki kolmannes vastanneista yli 70-vuotiaista piti uusien digipalvelujen, kuten verkkopankkien, Kelan ja kirjaston käyttöönottoa liian vaikeana. Kyselytutkimukseen osallistui kaikkiaan yli 500 päälle 70-vuotiasta vastaajaa Suomessa.

Selvityksen mukaan joka seitsemäs ikäihminen kokee, ettei saa tarvitsemaansa apua digipalveluiden käyttöön, kuten pankkiasioiden hoitamiseen.

Tämänvuotisen yhteisvastuukeräyksen kampanjateemana on "Eniten yllätti köyhyys". Sillä halutaan kiinnittää huomiota elintason laskuun, joka yllättää monet eläkkeelle siirtyvistä. Myös velkaantuminen on ongelma.

Yhteisvastuukeräyksen järjestäjien mukaan ikäihmisten ylivelkaantuminen on lisääntynyt Suomessa etenkin naisilla. 75 vuotta täyttäneiden naisten köyhyysriski on selvästi muuta väestöä korkeampi, ja sama ryhmä on myös yliedustettuna ruoka-avun asiakaskunnassa.

"Vähävaraiset vanhukset ovat usein tilanteessa, jossa vaikeudet kasaantuvat. Työttömyyden jälkeen saattaa tulla sairauksia ja yllättäviä elämänkäänteitä. Sairauskierre apteekkilaskuineen voi suistaa monet velkakierteeseen", toteaa tiedotteessa esimiespiispa Matti Repo.

Sotien jälkeen perustettu yhteisvastuukeräys auttoi alkujaan sodista toipuvaa Suomea, kun Suomi oli vielä ulkomailta tulevan avun kohteena. Vuodesta 1963 alkaen vaurastuneen Suomen keräyksen tuottoa on ohjattu vastavuoroisesti kehittyvien maiden auttamiseen.

"Yhteisvastuu tarkoittaa sitä, että näemme oman kuplamme yli maamme rajojen ulkopuolelle. Meillä on oltava tahtoa huolehtia myös niistä ihmisistä, jotka elävät niukkaa ja vaikeuksien täyttämää elämää kaikkein hauraimmissa valtioissa. Koronaepidemia on koetellut erittäin kovasti näiden maiden vanhuksia", sanoo keräysjohtaja, sosiaalineuvos Tapio Pajunen.

Yhteisvastuukeräyksen tuotosta 60 prosenttia ohjataan Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastoon. Tämänvuotisessa keräyksessä huomioidaan erityisesti ikäihmisten hauras asema kriisialueilla.

Presidentti Sauli Niinistön yhteisvastuuvetoomus lähetetään Yle TV1:ssä kello 12.