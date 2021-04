Kanavaviranomainen: Suezin kanavan laivasuma on purkautunut

Konttialus saatiin irrotettua maanantaina. LEHTIKUVA/AFP

Suezin kanavan laivasuma on purkautunut, kertoo kanavaa hallinnoivan viranomaistahon johtaja Osama Rabie. Jonossa oli enimmillään yli 400 alusta sen jälkeen, kun 400-metrinen Ever Given -konttialus oli juuttunut kanavan tukkeeksi poikittain.

Konttialus saatiin irrotettua pohjasta maanantaina, minkä jälkeen tukos alkoi purkautua. Alus ehti olla lähes viikon poikittain jumissa Suezin kanavassa ja esti liikenteen kumpaankin suuntaan. Sulku keräsi yli 400 alusta Välimeren ja Punaisenmeren päätyihin.

Konttialuksen irrottamisessa tarvittiin toistakymmentä hinaajaa. Hiekkaa ruopattiin kanavan pohjasta noin 30 000 kuutiometrin verran.

Suezin kanavan läpi kulkee yli kymmenen prosenttia maailman merirahdista, joten kanavan tukossa oleminen aiheutti merkittävää haittaa maailmankauppaan. Vaihtoehtoinen reitti Afrikan ympäri, jonka jotkut laivat jo valitsivat, on jopa kaksi viikkoa pidempi kuin Suezin kautta oikaiseminen. Tukos viivytti joka päivä lähes 10 miljardin dollarin arvosta rahtia.