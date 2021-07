Veneilyn suosio on kasvanut koronan myötä merkittävästi – venekaupassa kysyntä jopa ylittää tarjonnan

Käytettyjen veneiden kysyntä on kovaa. Tampereella kaupunki myy toistasataa satamiin hylättyä venettä.

Rami Marjamäki

Vesien virkistyskäyttö on kasvanut korona-aikana merkittävästi. Venekauppa käy nyt kuumana. Esimerkiksi Tampereen kaupunki huutokauppaa toistasataa satamiin hylättyä venettä.

Vesien virkistyskäyttö on kasvanut korona-aikana merkittävästi. Tämä näkyy esimerkiksi veneseurojen jäsenhakemusten lisääntymisenä ja veneiden kysynnän kasvuna.

Esimerkiksi Tampereen kaupungin satamavastaava Tuomas Salovaara kertoo, että virkeä veneilykulttuuri on vilkastunut entisestään.

Käytetystä veneestä kiinnostuneilla on nyt hyvä mahdollisuus sellaisen hankitaan. Kaupunki huutokauppaa toistasataa hylättyä venettä.

"Nämä ovat kaupungin satamiin jätettyjä veneitä. Joukossa on soutuveneitä, kanootteja, jollia, jopa toistakymmentä metriä pitkiä puuveneitä. Kymmeniä menee hävitykseen huonon kunnon takia, mutta puolitoistasataa on vielä myyntikelpoisia", Salovaara kertoo.

Veneet myydään verkkohuutokaupassa huutokaupat.com-verkkosivulla. Myynti-ilmoitukset löytävät hakusanalla Tampereen infra. Salovaara kertoo myynnin tapahtuvan osissa. Viimeisetkin veneet on tarkoitus saada kaupaksi syys–lokakuun tienoolla.

Salovaaran mukaan veneistä on tullut kyselyitä eri puolilta Suomea. Kaupunki on myynyt aikaisemminkin satamiin hylättyjä veneitä. Silloin ostajia on tullut Tampereelle pitkienkin matkojen päästä.

Veneiden kuntoa kysytään paljon. Salovaaran mukaan yksityiskohtaisia tietoja ei kuitenkaan voida antaa.

"Yksistään jo siitä syystä, että veneitä on niin paljon."

Kiinnostuneille järjestetään näyttöjä keskiviikkoiltapäiväisin.

Veneily on kasvattanut suosiotaan ympäri maan. Käytetyt veneen menevätkin nyt erittäin hyvin kaupaksi. Esimerkiksi neljä vuotta sitten Nettivene-verkkosivulla oli heinäkuun alussa noin 12 500 venettä myynnissä. Tänä vuonna samaan aikaan niitä oli noin 7 500.

Käytettyjen veneiden kova kysyntä vaikuttaa myös uusien veneiden myyntiin, Länsi-Uudellamaalla ja Varsinsais-Suomessa toimivan Venekeskuksen toimitusjohtaja Anders Vahtola kertoo.

"Käytettyjen veneiden korkea kysyntä ja matala tarjonta saavat veneilystä kiinnostuneet harkitsemaan myös uusia veneitä", hän sanoo.

Vahtolan mukaan myös veneiden vuokraaminen on kasvanut räjähdysmäisesti.

Muissa veneliikkeissä eri puolilla maata vahvistetaan, että kauppa käy nyt erittäin hyvin. Kysyntä on jopa ylittänyt tarjonnan.

Harrastajamäärien kasvu on lisännyt myös väärinkäytöksiä.

"Valitettavasti ne ovat lisääntynee korona-aikana huomattavasti. Saatetaan lähteä satamassa liikkeelle täydellä kaasulla, ei viedä jätteitä roskikseen tai huomioida muita vesillä liikkujia. Saan näistä yhteydenottoja päivittäin", Tampereen satamavastaava Tuomas Salovaara kertoo.

Salovaaran mukaan minkään yksittäisen kulkuneuvon käyttäjiä ei voi nostaa tikun nokkaan. Hän arvelee huonon käytöksen johtuvan kokemattomuudesta ja tietämättömyydestä.

"Haluan korostaa, että vesillä täytyy toimia aina vastuullisesti ja ottaa muut huomioon", Salovaara painottaa.