THL: Tänään raportoidaan 865 uutta koronatartuntaa – sairaalahoidossa on viimeisimpien tietojen mukaan 106 ihmistä,

Uusia koronatartuntoja raportoidaan tänään THL:n ylilääkärin mukaan 865. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Tänään tullaan raportoimaan 865 uutta koronatartuntaa, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Otto Helve kertoi tiedotustilaisuudessa.

Koronatartuntojen määrä on edelleen korkea, mutta kasvu on tasaantunut, THL:n ja sosiaali- ja terveysministeriön (STM) tiedotustilaisuudessa kerrottiin.

"Alueelliset erot ilmaantuvuudessa ovat huomattavia. Suurin ilmaantuvuus on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella", Helve kertoi.

Ilmaantuvuusluku on 14 vuorokauden ajalta 185 sataatuhatta ihmistä kohden, kun se edellisellä kahden viikon jaksolla oli 136.

Uusien koronatapausten määrä pysyi viime viikolla lähes samalla tasolla verrattuna edelliseen viikkoon. Viime viikolla uusia tapauksia todettiin yhteensä 5 163, kun edeltävällä viikolla tapauksia todettiin 5 072.

Koronatartunnat leviävät edelleen erityisesti rokottamattomien nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa. Helven mukaan tartuntoja on alkanut näkyä myös muissa ikäryhmissä.

Hieman yli puolessa tapauksista tartunnan lähde saatiin viime viikolla selvitettyä. Ulkomailta saatujen tartuntojen osuus oli viime viikolla noin yhdeksän prosenttia.

Viime viikolla karanteeniin asetettiin runsaat 12 000 ihmistä, eli yli 2 000 henkilöä enemmän kuin edeltävällä viikolla. Uusista tartunnoista noin neljännes todettiin henkilöillä, jotka olivat jo karanteenissa.

Erikoissairaanhoidon kuormitus on kokonaisuudessaan hieman kasvanut, strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki STM:stä kertoi tiedotustilaisuudessa. Erityisesti tehohoidon tarve on kasvanut viimeisten viikkojen aikana kasvaneiden tartuntamäärien myötä.

Sairaalahoidossa on viimeisimpien tietojen mukaan 106 ihmistä, joista 29 on tehohoidossa. Valtaosa sairaalahoitoa tarvitsevista potilaista on rokottamattomia.

"Tartunnan saaneista sairaalahoitoon joutuu harvempi kuin keväällä", Helve sanoi.

Koronavirukseen liittyviä kuolemia on koko epidemian aikana ilmoitettu Suomessa 1 008.

Tänään saavutetaan toisen koronarokoteannoksen osalta 50 prosentin kattavuus koko rokotettavassa väestössä, Helve kertoi tiedotustilaisuudessa.

Tiedotustilaisuudessa kerrottiin myös, että elokuussa aloitetut 12–15-vuotiaiden rokotukset edistyvät nopeasti. Helven mukaan ikäryhmässä valtaosa voi saada ensimmäisen rokoteannoksen elokuun loppuun mennessä.

12–15-vuotiaiden rokotuksia annetaan kouluissa ja rokotuspisteissä.