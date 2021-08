Tasoristeys on elämää helpottava turvallisuusriski – noin 70 prosentista Suomen tasoristeyksistä puuttuu turvallisuuslaitteet

Miska Puumala

Noin 70 prosenttia Suomen 2 600 tasoristeyksestä on vailla junista varoittavia turvallisuuslaitteita. Ratojen peruskorjauksien yhteydessä myös tasoristeyksiä tarkastellaan ja ne päivitetään nykyvaatimusten tasolle joko lisäämällä turvallisuuslaitteita tai poistamalla risteys käytöstä.

Sotkamossa Joensuu – Kontiomäki rataa peruskorjataan välillä Vuokatti – Kontiomäki. Rata kulkee muun muassa Pertti Mustosen kotitilan halki, jolla sijaitseva Ronkaalan tasoristeys poistuu. Lähialueelle rakennetaan uusia tienpätkiä ja kulkureitit muuttuvat.

Ronkaalan ja Autiojärven tasoristeyksien poistaminen vaikuttaa kymmeniin taloihin. Lisäksi kulkeminen usealle mökille ja metsätilalle muuttuu. Toisaalta uudet hyväkuntoiset tiet myös helpottavat monen elämää.

"En missään nimessä pidä negatiivisena tätä. Hyvä asiahan se on, että tiet paranee ja tasoristeyksiä poistuu, koska onnettomuuksia on tapahtunut tässä lähialueellakin", Mustonen täsmentää.

Neutraalisti suhtautuu myös maanviljelijä Erkki Huotari, joka viljelee peltoja molemmilla puolilla rataa. Matka pelloille pitenee Huotarin arvion mukaan noin kolme kilometriä, kun hän joutuu kiertämään kauempana sijaitsevan tasoristeyksen kautta.

"Kyllähän jokainen kilometri vie aikaa ja polttoainetta, joka ei ole ilmaista", hän toteaa.

Toisaalta parempikuntoinen tie ja turvallisempi ylityspaikka on hyvä asia. Tällä hetkellä monella ylityspaikalla näkyvyys on huono, eikä puomeja tai liikennevaloja ole.

Kummallakin on omia läheltä piti -kokemuksia tasoristeyksistä.

Mustosen auto jumittui muutama talvi sitten keskelle tasoristeystä lumihankeen. Hälyttimet pärähtivät tulossa olevan junan merkiksi, joten ei auttanut muu kuin hypätä autosta ja lähteä kävellen junaa vastaan.

"Onneksi tulossa ei ollut juna vaan kaksoisveturi. Sen saivat pysäytettyä siinä muutaman sadan metrin matkalla, mutta eihän isolla tavarajunalla olisi ollut mitään mahdollisuuksia."

Huotari puolestaan toteaa, että kyllähän sitä nuorempana tuli radan yli ajeltua ties millä ja sen verran huonosti katsottua, että kerran jos toisenkin tuli sydämentykytyksiä.

Tällä hetkellä Vuokatti – Kontiomäki välillä on 16 tasoristeystä, joista kolmella on puolipuomit ja yhdellä valo- ja äänivaroituslaitteet. Hieman yli puolet poistuu uudistusten myötä käytöstä.

Tasoristeysten kohtalosta päätettäessä arvioidaan liikenteen määrää, nykyisten järjestelyjen turvallisuutta ja sitä, voidaanko kulku järjestää järkevästi jollain muulla tavalla, kertoo projektipäällikkö Jarno Viljakainen Väylävirastosta.

Suunnitelmista on tiedotettu paikallisia ja niitä on ollut mahdollisuus kommentoida. Erilaisiin muistutuksiin ja huomioihin on reagoitu suunnittelun aikana.

"On katsottu aiheuttaako se toimenpiteitä. Tarvittaessa on muokattu suunnitelmia", Viljakainen kertoo asukkaiden jättämistä muistutuksista.

Mustonen tai Huotari ei kumpikaan ole kokeneet tarvetta valittaa suunnitelmista, vaikka tiedotteita kunnostustöiden etenemisestä on pitkin vuotta tullut postilaatikosta.

"Onhan näissä aina voittajia ja häviäjiä eikä sille voi mitään", Huotari toteaa.

Vuokatti – Kontiomäki välillä kunnostuksen hinnaksi on arvioitu noin 4,7 miljoonaa euroa. Tasoristeystoimenpiteet liittyvät Vuokatti – Kontiomäki radan perusparantamiseen.

Vuonna 2017 on aloitettu valtakunnallinen tasoristeysturvallisuuden parantamisohjelma. Kaikkien Suomessa olevien tasoristeysten pitäisi täyttää nykyiset turvallisuusvaatimukset vuoteen 2030 mennessä.

Kunnostustöitä tehdään esimerkiksi junaratojen perusparannuksien yhteydessä, kuten Vuokatti – Kontiomäki välillä.

Erkki Huotari (vas.) ja Pertti Mustonen eivät näe tasoristeysten poistossa suurta draamaa. Uudet tiet ja parantuva turvallisuus on heistä hyvä asia.