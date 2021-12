Ritarimerkillä palkittu Juha Mäntylä: "Kyllä metsäomistajien kannattaa seurata tilannetta tarkkaan" – Metsäkeskustelu menee hankalampaan suuntaan, mutta "metsänomistajan asema pysyy vahvana"

Metsäliiton puunhankinnan ykkösmiehelle metsä on muutakin kuin työtä.

Jaana Kankaanpää

Metsäliitto Osuuskunnan Juha Mäntylä on palkittu Suomen Valkoisen Ruusun I-luokan ritarimerkillä.

Metsäliitto Osuuskunnan liiketoimintajohtaja Juha Mäntylä on yksi itsenäisyyspäivänä tasavallan presidentin myöntämien kunniamerkkien saajista. Mäntylä on palkittu Suomen Valkoisen Ruusun I-luokan ritarimerkillä. Hän on tehnyt pitkään töitä suomalaisen puunhankinnan parissa Metsäliitossa ja Metsä Groupissa.

"Kyllä ihan mukavalta tuntuu, olen kiitollinen ja arvostan tätä", sanoo Mäntylä tuoreesta huomionosoituksesta.

Mäntylän työura alkoi 80-luvun puolivälissä maatalousoppilaitoksen metsäopettajana, jo ennen kuin metsänhoitajapaperitkaan olivat käsissä. Opettajan tehtävästä Ilmajoelta tie kulki Metsäkeskukseen, Indonesian metsiin, ja sieltä Metsäliittoon.

Sinä aikana puunkorjuu on muuttunut paljon koneistuksen myötä. Isoimpia asioita on ollut puun mittauksen muuttumien motomittaukseksi. Metsänhoidossa puolestaan paakkutaimien läpilyönti 80-luvun alkupuolella oli iso muutos. Myös metsävaratieto on kehittynyt valtavasti.

Nyt käytävä keskustelu metsien suojelusta, metsäkadosta, ilmastoasioista, EU-politiikasta ja yleensäkin metsien ympärillä muuttuu Mäntylän mielestä koko ajan haastavammaksi.

"Se tarkoittaa, että alan pitää pystyä muuttumaan ja vastaamaan haasteisiin, mutta on pystyttävä myös vaikuttamaan poliittiseen päätöksentekoon."

Mäntylä toivoo, että metsäalalla oleva laaja ammattitaito saataisiin välittymään metsäpolitiikan tekoon. Pohjoismaisia metsäasioita pitäisi ymmärtää, kun ratkaisuja tehdään.

"Erityisesti EU-tason asioita jos ajattelee, niin perusasia olisi syytä ottaa huomioon: Metsäalalla olosuhteet ovat erilaisia eri kasvullisuusvyöhykkeissä. Sen takia toimenpiteet niin monimuotoisuuden kuin ilmastoasioiden suhteen on syytä olla erilaiset."

Osalle metsänomistajista metsistä käytävä keskustelu on voinut nostaa karvat pystyyn ja kasvattaa huolta omaisuuden turvasta.

"Kyllä metsäomistajien kannattaa seurata tilannetta tarkkaan ja ottaa huomioon, että ekologiselle kestävyydelle on paljon odotuksia. Paineiden ja metsänomistajalle tulevan arvon yhteensovittaminen on keino, jolla tilanteessa mennään eteenpäin."

Mäntylä toteaa, että Suomessa on hyvät tavat metsien käsittelyssä, ja niiden avulla asioita voidaan ottaa yhä paremmin huomioon.

Myös metsänomistajilla monet arvot käyvät yksiin vallassa olevan keskustelun kanssa. Eroa tulee lähinnä taloustavoitteiden kanssa. Se voisi tarkoittaa myös lisää tapoja ansaita metsällä.

"Metsänomistajat on ilmastoasioissa ratkaisijan asemassa, ja uskon, että metsänomistajan asema tulee pysymään vahvana, tosi vahvana."

Mäntylälle metsä ja luonto ovat muutakin kuin työtä. Ne liittyvät vahvasti vapaa-aikaan. Metsässä liikutaan ja ulkoillaan, samoin vapaa-aikaa kuluu metsästyksen ja kalastuksen parissa. Itsenäisyyspäivää Mäntylöillä vietetään samaan tapaan kuin monessa muussakin suomalaisperheessä – oman perheen kesken. Jos tuolloin ollaan kotikonnuilla Ilmajoella, silloin suunta käy myös sankarihaudoille.