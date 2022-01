Mitä pitäisi tehdä silloin, jos hiihdon kokee tylsäksi ja myös raskaaksi lajiksi, eikä hiihdosta saa liikunnan iloa? Asiantuntija kertoo

Hiihtovaatteita on tarjolla sekä kuntoilijoille että kilpahiihtäjille. Hiihtokäyttöön suunniteltujen vaatteiden ero verrattuna muihin ulkoiluvaatteisiin on se, että niissä on usein etuosassa hieman normaalia enemmän suojaa tuulelta.

Mikäli edellisestä hiihtokerrasta on jo ehtinyt vierähtää aikaa, Jussi Piirainen suosittelee suuntaamaan ensiksi helppoihin hiihtomaastoihin, jotta into ei lopahda alkuunsa.

Näin talviaikaan monella saattaa herätä mieleen orastava hiihtokipinä, mutta se laantuu, koska ei ole tietoa esimerkiksi siitä, miten hiihdossa pääsee parhaiten alkuun.

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan väitöskirjatutkija ja Vuokatti-Ruka -urheiluakatemian kestävyyslumilajien asiantuntija Jussi Piirainen kertoo, että tärkeintä hyvässä hiihtokokemuksessa on oikeanlainen vaatetus.

"Aika monesti näkee ihmisiä, jotka ovat lähteneet hiihtämään ihan liian paksuissa talvivaatteissa, jolloin siinä tulee kerta kaikkiaan niin kuuma, että liikkuminen menee hankalaksi", hän huomauttaa.

Mutta millainen sopiva vaatetus sitten oikein on?

Piiraisen mukaan ensinnäkin alusvaatetuksen eli käytännössä aluskerraston on hyvä olla hengittävää mallia eli se päästää kosteuden läpi ja pitää ihon kuivana. Varsinaiseksi hiihtoasuksi riittää normaali ulkoiluasu, eikä sen ole Piiraisen mukaan tarpeen olla erityisesti hiihtotarkoitukseen tehty. Sama ulkoiluasu käy hyvin kaikkiin talven ulkoilulajeihin.

"Ei joka lajiin tarvitse erillistä asua olla, mutta totta kai hiihtoasut on suunniteltu siihen, että ne olisivat hiihtäessä hyviä", Piirainen huomauttaa.

Hiihtovaatteita on tarjolla sekä kuntoilijoille että kilpahiihtäjille. Hiihtokäyttöön suunniteltujen vaatteiden ero verrattuna muihin ulkoiluvaatteisiin on se, että niissä on usein etuosassa hieman normaalia enemmän suojaa tuulelta. Tämä johtuu siitä, että hiihtäessä viima on usein kovempaa kuin vaikkapa kävely- tai juoksulenkeillä.

"Untuvavaatteissa tai toppapuvussa hiihtäminen on kyllä sitten raskasta", Piirainen painottaa.

Kylmemmällä säällä hiihtoasun alle voi lisätä ylimääräisiä vaatekertoja.

Oikeanlaisen vaatetuksen lisäksi toinen olennainen juttu on se, että hiihtäessä on käytössä riittävän hyvät välineet. Toisin sanoen käytössä pitäisi olla riittävän hyvät sukset ja monot. Näin hiihtäminen onnistuu teknisessäkin mielessä hyvin. On myös tärkeää muistaa, että sukset pitää voidella riittävän hyvin.

Piirainen vertaa kunnollisilla välineillä hiihtämistä polkupyörällä ajamiseen.

"Kyllähän polkupyörälläkin voi ajaa, jos siinä on kumit tyhjänä ja se kasvattaa varmasti kuntoa, mutta kenestäkään se ei ole mukavaa", Piirainen muistuttaa.

Käytännössä riittävän hyvät välineet tarkoittavat sitä, että sopivat käyttäjän tarpeisiin.

"Ei ihan niitä kaikkein halvimpia tai vanhimpia välineitä kannata ottaa. Varsinkin, jos luisteluhiihtoa ajattelee, niin se monon pitää olla riittävän tukeva", Piirainen sanoo.

Suksessa tärkeintä on Piiraisen mukaan se, että suksi on valittu hiihtäjän painon mukaan.

"Että ne eivät ole joko liian jäykät tai liian löysät, jotta perinteisellä suksi pitää ja luisteluhiihdossa suksi kulkee haluttuun suuntaan", hän valaisee.

Jos varaston perältä löytyy talvella vanhat sukset, voi ne Piiraisen mielestä ottaa hyvin käyttöön, vaikka suksilla olisikin jo ikää, kunhan muistaa yhden asian. Suksikauppaan uusia suksia ostamaan ei ole tarpeen mennä, jos sukset ovat on hankittu omaan käyttöön, eikä oma paino ole suksen ostohetkestä suuremmin muuttunut.

"Jos niistä ei ollenkaan tiedä, sitten kyllä kannattaa kysyä joltain, joka niistä vähän enemmän ymmärtää, että käyvätkö sukset", Piirainen vinkkaa.

Jos sukset ottaa pitkän tauon jälkeen käyttöön, eikä niitä ole voideltu, on voitelu syytä hoitaa kuntoon ennen kuin lähtee hiihtämään.

Mikäli edellisestä hiihtokerrasta on jo ehtinyt vierähtää aikaa, Piirainen suosittelee suuntaamaan ensiksi helppoihin hiihtomaastoihin, jotta into ei lopahda alkuunsa. Aluksi on myös tärkeää hakea välinetuntuma hiihtoon.

"Siitä sitten vaativimpiin maastoihin, jos se siltä näyttää."

Kuinka usein tavallisen kuntohiihtäjät kannattaa omat välineensä uusia? Piirainen korostaa, ettei suksia missään nimessä ole tarpeen joka vuosi vaihtaa uusiin.

"Perinteisen sukset nyt varsinkin kestävät pitkiä aikoja. Jos ne eivät aivan rikki mene, niillä voi hiihtää kyllä useita vuosia ihan helposti", Piirainen sanoo.

Perinteisen suksilla voi hyvin hiihtää kymmenen vuotta tai jopa enemmänkin.

Luistelusuksissa kehitys on ollut viime vuosina hieman perinteisen suksia nopeampaa. Uudemmat sukset ovat aiempaa helpommin hiihdettäviä. Tästä huolimatta myös luistelusuksilla pärjää hyvin useamman vuoden.

"Jos ne tuntuvat edelleen siltä, että niillä ihan hyvin pääsee, sitten ei välttämättä mitään tarvetta ole", hän sanoo.

Ylipäätään Piirainen kannustaa hankkimaan uudet sukset tarpeen mukaan, eikä siksi, että uusia ja aina vain hienompia suksia on myynnissä.

Myös hiihtomonot ovat kehittyneet erityisesti silloin, jos asiaa katsotaan luisteluhiihdon näkökulmasta. Luisteluhiihtoon tarkoitetuilla monoilla suksen hallinta on aiempaa helpompaa.

"Ne tukevat oikeista kohdista", Piirainen huomauttaa.

Asiantuntija arvioi, että nykyisillä välineillä hiihtäminen on paljon helpompaa kun sitä vertaa hiihtämiseen vaikkapa 10-15 vuoden takaisilla välineillä hiihtämiseen.

