MIAUtoo -kampanjalla yli 20 000 kodittoman suomalaiskissan avuksi - "Tilanne on räjähtänyt käsiin"

Suomessa on meneillään kiihtyvä kissakriisi. SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton arvion mukaan maassamme hylätään vähintään 20 000 kissaa vuodessa.

SEY:n vapaaehtoisille eläinsuojeluneuvojilleen syyskuussa 2018 toteuttaman kyselyn mukaan kissojen heitteillejättötapaukset ovat viime vuosina lisääntyneet selvästi.

"Tänä vuonna kissatilanne on räjähtänyt käsiin. Kissatapauksia on huomattavasti enemmän ja ne vaikuttavat olevan aikaisempaa vakavampia. Kissoja hylätään ja jätetään heitteille todella paljon, mutta erityisesti luontoon syntyviä kissoja tulee SEY:n vapaaehtoisten hoitoon yhä enemmän. Aikaisempi arviomme on 20 000 kissaa vuodessa, mutta määrä vaikuttaa olevan rajussa kasvussa", kertoo SEYn toiminnanjohtaja Kati Pulli.

Hylättyjen kissojen kohtalo on karu. Osa niistä kuolee luontoon, nälkään tai kylmyyteen syys- ja talvipakkasten myötä.

Noin 10 000 kissaa päätyy löytöeläintaloihin.

Vain joka kymmenes löytökissa haetaan takaisin omaan kotiinsa. Löytöeläintaloihin päätyneille kissoille yritetään etsiä uutta kotia, mutta osa joudutaan lopettamaan villiintyneisyyden, sairauksien tai tilanpuutteen takia.

"Kyseessä on koko Suomen kattava ongelma, jonka ytimessä on kissan vähäinen arvostus. Kissoja saa helposti ja ilmaiseksi. Jos ulkona kulkeva kissa häviää omille teilleen, sen tilalle on helppoa ottaa uusi eläin. Erityisen paha tilanne vaikuttaa olevan niillä seuduilla, joilla kissat liikkuvat leikkaamattomina vapaalla jalalla. Tällöin kissat saattavat lisääntyä niin, ettei omistaja edes tiedä kissanpennuista", kertoo Pulli.

SEY:n eläinsuojeluneuvojia ja jäsenyhdistyksiä työllistävät erityisesti kissapopulaatiot, jotka ovat peräisin leikkaamattomista, ulkona liikkuvista kissoista.

Myös kissapopulaatioiden määrä on SEYn keräämien tietojen mukaan selvässä kasvussa.

"Ongelma ei paikannu vain tietylle alueelle Suomessa, vaan se ilmenee joka puolella. Esimerkiksi pienellä paikkakunnallamme Sastamalassa kissamäärät ovat viime vuoteen verrattuna lähestulkoon tuplaantuneet – kissoja on yksinkertaisesti liikaa suhteutettuna vastaanottopaikkoihin. Kissoja hylätään kylmästi, minkä lisäksi myös kissapopulaatiot työllistävät paljon. Yhdessä populaatiossa saattaa olla kymmeniä sisäsiittoisia, nälkiintyneitä ja sairauksien vaivaamia kissoja", kertoo SEYn eläinsuojeluneuvoja ja Kiikoisten löytöeläinpalvelun yrittäjä Mira Ekholm-Martikainen.

Kissaongelman kuriin saamiseksi kissan leikkaamisesta tulee tehdä käytäntö, niin maalla kuin kaupungissa.

"Villiintyneitä aikuisia kissoja on vaikea sijoittaa uusiin koteihin, joten usein ne joudutaan valitettavasti lopettamaan. Siksi kissojen leikkauttaminen ympäri Suomen olisi erittäin tärkeää", jatkaa Ekholm-Martikainen.

Muutamalla paikkakunnalla onkin päästy hyviin tuloksiin, kun kissoja on järjestelmällisesti leikkautettu ja tunnistusmerkitty.

Tänä vuonna tilanne on poikkeuksellisen kärjistynyt. Sen vuoksi SEY lanseeraa Eläinten viikon huipennuksena 9.10. #MIAUtoo -kampanjan. Kampanjalla kerätään varoja kissojen auttamistyöhön.

"Haluamme nostaa #MIAUtoo:n avulla kissojen hädän esiin ja haastaa suomalaiset auttamaan. Kampanjan ytimessä on eläimen arvon nostaminen. Jokainen suomalainen kissa on arvokas olento ja ansaitsee kodin, jossa siitä pidetään huolta. Kampanjalla keräämme varoja kissojen auttamiseksi läpi Suomen. Pienikin lahjoitus auttaa, sillä jo 50 eurolla pystymme leikkauttamaan yhden kodittoman kissan ja edesauttamaan sille uuden kodin löytymistä", Pulli kertoo.

Leikatulle kissalle myös uuden kodin löytäminen on todennäköisempää.

Kissakriisiä vastaan taistelu onnistuu myös sosiaalisen median kautta. Jos omistaa löytökissan, joka viettää nykyään kissanpäiviä uudessa kodissa, voi julkaista Instagramissa tai Facebookissa kuvan ja tarinan omasta pelastetusta kissastaan.

Kuva merkitään #MIAUtoo-hashtagilla.

Kampanjan verkkosivu on https://kissakriisi.org/