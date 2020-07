Katainen kysyi valkoposkihanhen suojelusta – Metsästyksen sijaan EU-komissio kehottaa ratkomaan ristiriitoja hanhien hallinnan foorumilla

Kari Salonen

Europarlamentaarikko Elsi Katainen (kesk. Renew Europe) jätti toukokuussa Euroopan unionin komissiolle kirjallisen kysymyksen valkoposkihanhista ja EU:n lintudirektiivistä, jonka mukaan valkoposkihanhi on suojeltava laji.

Valkoposkihanhien kanta on runsastunut jo pitkään ja hanhet aiheuttavat vuosittain pitkälti yli miljoonan euron vahingot suomalaisille maatiloille.

Komissio ei ole valmis muuttamaan luokittelua. Vastauksen perusteluna todetaan, että vaikka kanta on kasvanut merkittävästi, sen alkuperäinen elinympäristö on heikentynyt. Tämän vuoksi valkoposkihanhien sisällyttämien lintudirektiivin liitteeseen I on komission mukaan edelleen perusteltua. Komission vastauksen mukaan hanhien aiheuttamien vahinkojen ja muiden etujen välisiin ristiriitoihin voidaan puuttua parhaiten käyttämällä direktiivin poikkeusjärjestelmää. Näin toimivat monet EU:n jäsenvaltiot.

EU:n komissio komissio tarjoaa ratkaisuksi myös osallistumista eurooppalaiseen hanhien hallintaa käsittelevään foorumiin, joka voi auttaa ratkaisemaan ristiriitoja kansallisella tasolla kansainvälisen yhteistyön avulla.

Katainen pitää saamiaan perusteluja osittain ontuvina ja toteaa, että "foorumeihin osallistuminen" ei vähennä vahvassa kasvussa olevaa lintukantaa. Vastaus tuo kuitenkin tukea maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän (kesk.) linjalle kansallisten metsästyslupien lisäämisestä.

"Pidemmällä aikavälillä direktiiviin on saatava muutos, niin että valkoposkihanhen uhanalainen status poistetaan", Katainen toteaa sähköpostitse.