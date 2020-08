Koronaepidemia romahduttanut villisikojen metsästysmäärät – MTK huolissaan Suomea lähestyvästä ASF-riskistä

Afrikkalaista sikaruttoa on havaittu sekä rajan takana Venäjällä että Virossa.

Petteri Kivimäki

Villisian porsaita. Kuvan eläimet ovat tarhattuja. Kuvituskuva.

MTK:n sikaverkosto patistaa metsästäjiä lisäämään nopeasti villisikojen metsästystä, jotta sioille hengenvaarallisen afrikkalaisen sikaruton (ASF) riski saadaan pidettyä kurissa.

MTK:n asiantuntijaeläinlääkäri Leena Suojala korostaa, että pelko afrikkalaisen sikaruton leviämisestä Suomeen on aiheellinen: tautia on aivan rajan takana Venäjällä ja Virossa. Venäjällä tautia on löydetty sekä villisioista että sikaloista.

"Jos sikarutto leviäisi suomalaisille sikatiloille, lakkaisi sianlihan vienti EU:n ulkopuolisiin maihin todennäköisesti saman tien", arvioi Suojala MTK:n tiedotteessa.

"Afrikkalaisen sikaruton leviäminen Suomessa olisi kova isku Suomen sikataloudelle ja koko elintarvikeketjulle", korostaa myös liha-asiamies Mari Lukkariniemi.

Lisähuolta villisikatilanteesta aiheuttaa MTK:n mukaan se, että keväällä alkanut koronaviruspandemia on vähentänyt villisikojen metsästystä rajusti. Villisioilla on ollut rauha lisääntyä ja porsaiden lukumäärä on kasvanut Euroopassa.

Mikäli villisikojen määrää ei nyt rajoiteta metsästyksellä, niiden määrä voi päästä hallitsemattomaksi, MTK:n sikaverkosto pelkää.

"Villisikojen määrällä on suora yhteys sikaruton etenemiseen. Tiheä villisikakanta aiheuttaa myös merkittäviä tuhoja viljelyksille", Lukkariniemi korostaa.

Tällä hetkellä villisikaemakot vieroittavat pahnueitaan ja porsaat hakevat uusia reviirejä. Tämä olisi MTK:n mukaan hyvä hetki rajoittaa villisikakannan kasvua.

Vaikka Suomessa villisioilta ei olekaan löydetty yhtään tautitapausta, villisika on keskeinen sikaruton levittäjä ja siksi riski taudin leviämiselle myös rajan yli Suomeen, sikaverkosto muistuttaa.

Villisikojen metsästys on sallittua ympäri vuoden. Rauhoitettuja ovat vain emakot, joilla on porsaita.

Tämänhetkisen kanta-arvion mukaan Suomessa elää noin 1100–1750 villisikaa, eniten Itä-Uudellamaalla ja Kaakkois-Suomessa.

