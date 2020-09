Toistuvat salmonellatapaukset olivat liikaa: Lidl lopetti toistaiseksi Skaren jauhelihan myynnin

Sanne Katainen

Tanskalaisen Skaren toimittama jauheliha oli saksalaista alkuperää.

Viime viikon salmonellakohu oli Lidlille liikaa. "Olemme toistaiseksi lopettaneet Skaren jauhelihan myynnin", Lidl Suomen kaupallinen johtaja Mikko Forsström kertoo.

Ruokavirasto tiedotti perjantaina, että tanskalaisen Skare Meat Packersin Suomeen toimittamassa ja Lidlin myymässä jauhelihassa oli todettu salmonellaa. Kyseessä oli Farmer´s Favourites -tuotemerkin kilon pakkaus naudan jauhelihaa.

Edellisen kerran Skaren jauhelihasta löytyi Suomessa salmonellaa elokuussa.

Sekään kerta ei ollut ensimmäinen.

"Alkuvuonna 2019 Skaren jauhelihasta on tehty kaksi perättäistä salmonellalöydöstä", Forsström kertoo. "Tuolloin lopetimme yhteistyön tavarantoimittajan kanssa ja vaadimme selvitystä epäkohdista ja niiden korjaamista."

"Kaikista tapauksista on tiedotettu suomalaisille kuluttajille", hän vakuuttaa.

Viime vuoden tapausten ja yhteistyön päättämisen jälkeen Skare teki Lidlille perusteelliset selvitykset tuoteturvallisuutta koskien. "Näiden selvitysten perusteella päätettiin jatkaa yhteistyötä tämän vuoden alussa", Forsström kertoo.

Hänen mukaansa Skarella on ollut sekä BRC- että IFS-elintarviketurvallisuussertifikaatit. Ulkoinen auditoija tekee vuosittain tuotantolaitokseen sertifiointiauditoinnit, minkä perusteella määräytyy sertifikaatin voimassaolon jatko.

Kaikista varotoimenpiteistä huolimatta salmonellaa löytyi taas, ja Lidl päätti lopettaa yhteistyön.

"Vaikka ottamistamme kymmenistä salmonellanäytteistä suurin osa on ollut puhtaita, nyt toistamiseen esiintynyt positiivinen näyte on merkki siitä, että tavarantoimittajan tuotannossa on ongelmia, jotka pitää ratkaista."

"Tuoteturvallisuus on meille äärimmäisen tärkeää, joten tämä on ainoa ratkaisu", Forsström kertoo.

Lihatuotteista otetaan säännöllisesti lain edellyttämät ensisaapumisvalvontanäytteet Lidlin jakelukeskuksissa, Forsström kertoo. Näille näytteille tehdään lain edellyttämä salmonella-analyysi.

"Tavarantoimittajamme testaavat toimitettavat erät myös itse salmonellan osalta ja tuotteita ei toimiteta, jos tulokset eivät ole puhtaat. Jokaisen toimitettavan erän mukana on kaupallinen asiakirja ja salmonellatodistus. Nyt takaisinvedettyjen erienkin osalta nämä ovat olleet kunnossa."

Forsström toteaa, että salmonella esiintyy raakalihassa pistemäisesti. Siksi se saatetaan huomata vasta myöhemmin.

Skaren jauheliha on saksalaista alkuperää. Tuotevirheet ovat koskeneet ainoastaan jauhelihaa, Forsström kertoo.

