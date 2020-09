Tuore tuontiliha on syöty ennen kuin salmonellasta saadaan tietoa

Sanne Katainen

Lidlin viime viikolla uutisoitu salmonellalöydös noudattaa tuttua kaavaa. Siat ovat kasvaneet Saksassa ja teurastettu siellä, minkä jälkeen ruhot on viety Tanskaan jalostettaviksi ja jauheliha on tuotu sieltä Suomeen. Myyntiaika on lyhyt ja lihat on syöty ennen kuin salmonellasta saadaan tietoa.

Ruokavirasto tiedotti salmonellan löytymisestä perjantaina, mutta ei näe tarpeellisesti ryhtyä järeämpiin toimiin. Varmasti kaikki ovat tehneet parhaansa, myös Lidl, toteaa ylitarkastaja Mika Varjonen Ruokavirastosta.

Jauheliha tulee maahan tuoreena ja se on nopeasti pilaantuva elintarvike. Ketju on pitkä Saksasta Tanskan kautta Suomeen, jolloin käyttöaika jää väistämättä lyhyeksi.

Salmonellatutkimus on kaksivaiheinen. 5–7 päivän ensitutkimuksen jälkeen positiivinen tulos lähtee Ruokaviraston Kuopion yksikköön varmistettavaksi. Saapumisen jälkeen kestää vielä 2–3 päivää, jonka jälkeen salmonellalöytö on virallisesti varmistettu.

Takaisinvedolla heti ensimmäisen alustavan positiivisen tuloksen jälkeen ei olisi ollut tässä tapauksessa juuri merkitystä, koska kyseisen erän viimeinen käyttöpäivä oli mennyt umpeen jo lähes kaksi viikkoa aiemmin. Osa asiakkaista on kuitenkin saattanut pakastaa jauhelihaa ja Ruokavirasto suosittelee tarkastamaan asian kotona.

Ruokavirastolla ei ole tietoa tartunnan lähteestä. Löydöksestä on tiedotettu muita EU-maita Rasff-järjestelmän kautta, jolloin lihan lähtöpäässä tiedetään ja osataan ryhtyä tarvittaviin toimiin.

Varjosen mukaan viime vuonna todettiin tavallista enemmän, 13 salmonellatapausta lihatuotteissa, kaikki tuontilihassa. Suomalaisesta lihasta ei ole löydetty salmonellaa.

Suomessa koko tuotantoketju on keskittynyt salmonellavapauteen, kun muualla salmonellaa yritetään hallita, Varjonen sanoo.

