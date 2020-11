Lampaan ja karitsanliha liikkuu nyt etenkin tukkuihin ja muslimien erikoismyymälöihin – "Vuodenvaihteen jälkeen odotettavissa hinnankorotuksia"

Johannes Tervo

Lammasalalla näyttää pitkästä aikaa hieman valoisammalta.

Karitsan ja lampaanlihan markkinoita useamman vuoden vaivanneet vaikeudet näyttäisivät olevan helpottamassa. Näin arvioi ainakin tuotantopäällikkö Kati Kaisajoki lammasteurastamo Lallin Lampaasta.

"Syksy on pidetty korkeampaa tuottajahintaa ja vuodenvaihteen jälkeen tulossa on uusia hinnastoja, joissa on odotettavissa korotuksia", Kaisajoki ennusti.

Hän kuvaili myös, että alalla on selvästi myönteistä pöhinää ja pitkälle aikavälille asetettuja kunnianhimoisia tavoitteita. Kaisajoki kannustikin tuottajia uskomaan omaan tekemiseen. "Panostukset eivät ole olleet turhia."

Kaisajoki puhui markkinatilanteesta valtakunnallisten lammaspäivien etäseminaarissa keskiviikkona.

Lampaan ja karitsanliha liikkuu nyt etenkin tukkuihin ja muslimien erikoismyymälöihin hyvin.

Kauppiaista yli puolet on kiinnostunut karitsanlihan myynnistä, mikäli saatavuus pystytään turvaamaan tasaisena. Näin osoittavat Lounais-Suomen kauppiaiden tarpeet –kyselyn tulokset, joita esitteli Sanna Vähämiko, Turun yliopiston Vastuullista proteiinia pöytään -hankkeesta.

Kyselyn mukaan 75 prosenttia kauppiaista kaipasi myynnin tueksi materiaalia, tai tuottajia kauppaan kertomaan lihasta.

"Myös kauppiaita kannattaisi tutustuttaa lampaaseen ja karitsaan sekä opettaa käyttötapoja, se voisi lisätä menekkiä", Vähämiko arveli.

Kuluttajille lihan tärkein ominaisuus on maku, muistutti tutkija Elin Stenberg Ruotsin maatalousyliopisto SLU:sta. Hän on tutkinut lihan ominaisuuksiin vaikuttavia tekijöitä, joita on paljon. Tuotanto- ja teurastustavoilla ei Stenbergin mukaan ole havaittu kovinkaan suurta vaikutusta liha aistinvaraiseen laatuun.

Tutkimuksessa vertailtiin neljää eri tavoin kasvatettua karitsaryhmää, joista yksi kasvoi sisällä säilö- ja väkirehulla, yksi laitumella väkirehulisän kanssa, yksi pelkällä viljellyllä laitumella ja yksi luonnonlaitumella. "Kaikilla näillä tavoilla voi tuottaa karitsaa ilman, että se vaikuttaa lihan laatuun", Stenberg kertoi.

Sillä, onko karitsanliha tuoretta vai pakastettua, on jonkin verran vaikutusta ominaisuuksiin, ilmeni Islannissa tehdyn tutkimuksen tuloksista.

Tuore karitsa oli muun muassa pakastettua mehukkaampaa ja maistui vähemmän rasvalta. Pakastettu karitsa taas oli tuoretta pehmeämpää ja mureampaa.