Turve on lypsykarjan utareterveyden kannalta paras kuivikevaihtoehto, ProAgria Oulun teknologia-asiantuntija Tauno Paakkari sanoo. Turve on hapanta, joten bakteerit eivät siinä viihdy.

"Toki turpeessa saattaa olla maaperäbakteereja, jos se on päässyt kostumaan. Siksi se pitäisi saada peitettyä pressulla tai varastoida katon alla."

Turve on myös helppo ja kaikkiin muihin verrattuna halpa vaihtoehto, Paakari sanoo. Tilalla ei tarvita kuin kova alusta, jonka päälle kuorma voidaan purkaa.

Paakkari on itsekin maidontuottaja. Perheen Siikajoella sijaitsevassa navetassa käytetään tällä hetkellä kuivikkeena Venäjältä tuotua kutteria, koska se toimii heidän parsinavetassaan paremmin.

Arvokasta se tosin on, Paakkari toteaa. "Viimeksi kun meille tuli rekallinen kutteripaaleja, alvillinen hinta oli 3 600 euroa. Turvekuorman olisi saanut paljon halvemmalla."

Osasyynä kutterin käyttöön on Paakkarien tilalla sen tasalaatuisuus. "Turpeen joukossa voi olla kantoja. Urakoitsijat tykkäävät huonoa, jos lietelannan sijoituslaitteiden putket ovat välillä tukossa."

Kutterin kanssa pitää kuitenkin olla tarkkana. "Märkänä kutteri on oikea bakteerinkasvatusalusta."

Paakkarit pohtivat kuivikevaihtoehtoja koko ajan. "Vaimon kanssa juuri tutkittiin netistä, millaisia imuvaunuja olisi tarjolla. Meillä on turveperäistä peltoa, joten mietitään, pitäisikö turve ruveta nostamaan tilan sisäisenä kiertona."

Toinen vaihtoehto olisi lannan kuivajakeen käyttö kuivikkeena. Paakkari tietää monen vastustavan periaatteessa sitä, että lehmät makaisivat omassa "lannassaan", mutta pitää itse menetelmää hyvänä.

Se vaatii kuitenkin melkoisia investointeja. "Tarvitaan syväkuivikeparret ja aika mittavat koneinvestoinnit. Yksi tuttu hankki juuri kuivikeseparaattorijärjestelmän, jonka hinnaksi tuli 30 000–40 000 euroa."

Hamppua Paakkari pitää haasteellisena vaihtoehtona.

"Sitä kasvatetaan kesä, pidetään talven yli pellolla ja korjataan keväällä. Se on kuin köyttä ja vaatii voimakasta prosessointia. Pyöröpaalaimia on palanut, kun hampun kitka on niin voimakas."

Jokunen vuosi sitten Paakkarit kokeilivat Puolasta tuotua, murskattua rypsin olkea. "Sekin oli melko arvokasta käyttää."

Paakkari pitää koko turvejupakkaa jonkinlaisena farssina.

"Hallitus haluaa parantaa energiapolitiikkaa, ja sitten lämmön tuottamiseen tarvittava hake tuodaan jatkossa Baltiasta ja turve Ruotsista, missä se lasketaan uusiutuvaksi. Ei se ole kestävällä pohjalla."

