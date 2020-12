Rahtilaivan saksalais-ghanalainen miehistö viettää joulun komentosillalla – Saimaan maisemat tuovat vaihtelua meren yksitoikkoisuuteen

Miehistö pystyttää jouluna merimieskirkolta saadun kuusen ja nauttii kokin tekemän erityisaterian. Toiveissa on, että laiva on lähellä manteretta, jotta puhelinyhteys kotiin onnistuu. Ylhäällä vasemmalla kapteenin Christian Sichla, merimies Albert Duku-Arthur, insinööri Emmanuel Buafi, perämies Marco Kim Sumfleth, kokki Stephen Tetteh Kwao sekä matruusi Stephen Donkoh Kwofie Varkauden satamassa.

Joulukuusi nököttää jäätyneessä ämpärissä rahtilaivan kannella. Oksien ympärillä on vielä muovikääre, eikä kuusta ole kuivumisvaaran vuoksi nostettu sisätiloihin.

"Olisihan täältäkin varmasti saanut kuusen, mutta tämän saimme merimieskirkolta Rostockista. Ghanalaisille oikea kuusi on eksoottinen, he ovat tottuneet muovikuusiin", rahtilaiva Elke W:n kapteeni Christian Sichla kertoo.

Laivan kuusihenkinen saksalais-ghanalainen miehistö viettää laivassa myös joulun. Vielä reilu viikko ennen aattoa heillä ei ollut tietoa, missä laiva pyhien aikaan seilaa.

"Olemme vain laskeneet päiviä ja arvioineet", Sichla kertoi 14. joulukuuta.

Silloin toiveissa oli vielä, että laiva ehtisi Ruotsin kautta ehkä kotimaahansa Saksaan jouluksi. Siilinjärveltä lähtö kuitenkin viivästyi, joten joulu vietetään laivassa Ruotsin Vänern-järvellä, hän kertoo sähköpostilla myöhemmin.

Aina merimiehetkään eivät ole jouluna töissä. "Usein yhtiö yrittää järjestää niin, että pääsemme maihin jouluksi. Nyt kävi huono tuuri viivytyksen kanssa", Sichla sanoo.

Laivan kokin valmistama erityinen ateria kakkuineen nautitaan jouluna komentosillalla, joka on laivan suurin ja valoisin tila. Samalla siellä voidaan viettää aikaa yhdessä myös navigointivastuussa olevan kanssa.

"Järvellä ei tarvitse varoa niin paljon astioiden ja ruokien kanssa kuin kovassa merenkäynnissä, se on hyvä", kapteeni toteaa.

Miehistö koristelee myös kokoontumistilansa, messin, jouluisen viihtyisäksi. "Ainakin joulukuusi ja valoja. Ja hyvä kapteeni hankkii tietysti kaikille jonkin lahjan", Sichla kertoo hymyillen. Hänellä on tapana koristella laivaa myös silloin, kun jollakin miehistöstä on syntymäpäivä.

Joulutoiveena on, että laiva olisi juhlinnan aikaan lähellä mannerta, jolloin sieltä saa puhelinyhteyden.

"Jos olemme onnekkaita, miehistö voi soittaa videopuheluita perheilleen. Ainakin lähetämme kuvia, miten joulu vesillä sujuu."

Miehistön työjakso kestää yleensä yhtäjaksoisesti noin kolme kuukautta. Sen aikana Elke W kuljettaa rahtia eri puolilla Eurooppaa ja Venäjälle.

"Talvella, kun jäät tulevat, liikumme enemmän etelässä: Ranskaan, Espanjaan ja Portugaliin."

Miehistöstä kaksi on saksalaisia ja neljä Ghanasta. Rahdin purkamisen aikana ilmassa leijailee isoja hiutaleita, joita on kertynyt maahan muutaman sentin kerros. Osa miehistöstä ottaa toisistaan kuvia karvalakissa ja uudessa toppahaalarissa, jotka Saimaa Terminalsin tuotantopäällikkö Eetu Pajarinen on miehistölle toimittanut.

"Otamme edelleen välillä kuvia, vaikka olemme liikkuneet Saimaalla jo yhdeksän vuotta. Viimeksi täällä oli todella kaunis ruska", Sichla kertoo.

Lumi ja pakkanen eivät kauneudesta huolimatta ole miehistön keskuudessa pelkästään suosiossa. Metallisen, noin yhdeksän metriä syvän, rahtiosaston peseminen on pakkasella hankalaa.

Seilaaminen Saimaalla on merimiehille mieluisaa, koska maisemat vaihtelevat toisin kuin merellä. "Näkyy kesämökkejä, taloja ja autoja. Etenkin kesällä lapset saattavat vilkuttaa rannalta", kapteeni kehuu.

Myös palvelu Suomessa toimii. "Nyt Eetu hankki meille toppahaalarit. Olemme myös päässeet tarvittaessa esimerkiksi lääkäriin tai hoitamaan asioita", Sichla kiittelee.

Rahtilaiva kulkee järvireittejä Suomen lisäksi vain Ruotsissa. Suurin osa satamista on meren läheisyydessä, Saksassa liikutaan myös jokia pitkin.

Maisemien lisäksi järvien etu ovat hyvät yöunet tasaisessa kyydissä. Kapteenin työssä maisemilla on kuitenkin erityinen rooli.

"Koulussa opettaja kysyi minulta lapsena, miten aion on ikinä tienata rahaa, jos vain tuijotan ulos ikkunasta. Nyt voin työssäni katsella tuntikausia maisemaa ikkunasta kahvia juoden."

Saara Lavi

Elke W on suurinta kokoluokkaa, jota Saimaalla seilaa. Sen ruumaan mahtuu 2 500 tonnia esimerkiksi rypsirouhetta. Kuva on Savonlinnan Laitaatsillasta.