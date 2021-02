Puutarhaharrastuksesta versoi halu ammattilaiseksi – viljanviljelyn loppuminen kotitilalla käynnisti Suvi Ikolan matkan marjanviljelijäksi

Kari Salonen

Ammattioppilaitos Hyrialle on valmistunut sopivasti kevään kynnyksellä uusi kasvihuone. Suvi Ikola (vas.) jäi opintovapaalle ja aloitti tammikuussa opiskelut puutarha-alan perustutkintoa varten. Opetusta antaa muun muassa kouluttaja Marjatta Oittinen.

Espoolainen Suvi Ikola, 45, innostui puutarhanhoidosta nelisentoista vuotta sitten. Synnynseudulle Etelä-Pohjanmaalle rakennettiin kesämökki, jonka pihaa on laitettu ja hoidettu siitä lähtien, Ikola kertoo.

Varsinaisesta puutarhakärpäsen puraisusta on neljä vuotta, jolloin Ikola aloitti kasvimaaharrastuksen tätinsä kanssa.

"Huomasin, että kukat eivät ole minun juttuni vaan syötävät kasvit."

Viime keväänä Ikola siirtyi etätöihin kesämökilleen. "Illat ja viikonloput kuluivat takapihalla."

"Kun loppukesästä piti palata etelään, ajattelin, että miten voin lähteä täältä."

Puutarhatuotanto ammattina alkoi orastaa Ikolan mielessä, kun eläkkeellä oleva isä kertoi miettineensä viljanviljelyn lopettamista kotitilalla.

"Ajattelin, että kuka ne pellot sitten hoitaa. Voisiko tästä tulla marjatila?"

"Marjatilasta voi haaveilla, mutta ymmärsin, että minun täytyy hankkia ammatillista oppia, tietoa ja kokemusta. Tämä on tärkeää ennen kuin voi arvioida, voiko sivutoiminen tai kokoainainen viljely onnistua kannattavasti."

Ikola alkoi selvittää, missä voi opiskella tuotantopuolen puutarhuriksi. Hän tarttui toimeen ja alkoi hakea tietoa netistä.

Ensimmäisestä oppilaitoksesta, johon hän oli yhteydessä, kerrottiin, että siellä ei anneta opetusta puutarhatuotannosta.

Seuraavaksi haaviin tarttui Hyvinkäällä sijaitseva ammattioppilaitos Hyria. Ikola tarttui puhelimeen saadakseen lisää tietoa.

Nyt kuuden kuukauden opintovapaa rekrytointityöstä siivittää Ikolaa kohti puutarha-alan perustutkintoa.

Miksi kaikki Suomen puutarhaopetusta tarjoavat oppilaitokset eivät kouluta tuotantoon erikoistuvia?

Siksi, että puutarhurin tutkinto jakautuu kolmeen osaamisalaan, selittävät Hyrian puutarha-alan kouluttajat Marjatta Oittinen ja Soile Seppälä.

Opiskelijan suorittaessa puutarha-alan perustutkintoa hänen on valittava yksi kolmesta vaihtoehdosta: kukka- ja puutarhakaupan, puutarhatuotannon tai viheralan osaamisala.

Tämä saattaa tulla opiskelijoille yllätyksenä. He aloittavat opinnot ja sitten selviää, että valinnanmahdollisuuksia on paljon. Niitäkin on, jotka vasta oppilaitoksessa havahtuvat, että siellä ei olekaan sitä osaamisalaa, mikä itseä kiinnostaa, kouluttajat kertovat.

Kannattaa olla aktiivinen ja rohkeasti ottaa yhteyttä oppilaitoksiin. Opintotoimisto tai opettajat kyllä auttavat, Oittinen ja Seppälä vakuuttavat.

Jokaiselle opiskelijalle räätälöidään henkilökohtainen opintosuunnitelma. Se paitsi tukee tutkinnon suorittamista niin auttaa löytämään oman uran ja paikan työelämässä.

Kaikki opiskelijat ovat yhdessä riippumatta siitä, ovatko aikuisopiskelijoita vai peruskoulusta tulleita. Iällä ei ole väliä, sillä yhteinen mielenkiinnonaihe kiinnostaa.

Työelämästä tulleet opiskelijat kertovat nuoremmille millaista töissä oikeasti on. Nuoremmat puolestaan voivat neuvoa vaikkapa digi-taidoissa, Seppälä kertoo.

Käytännön ammattia ei voi oppia istumalla luokkahuoneessa päivästä toiseen kello 8–16.

Ikola yllättyikin, kuinka paljon opiskelu on työssäoppimista yrityksissä. "Apua, mihin pääsen, kuka ottaa, pääsenkö tekemään oikeita töitä vai vaan kahvinkeittäjäksi."

Seppälä antoi vinkin eteläsuomalaisesta omenatarhasta, jonne Ikola soitti ja pääsi työssäoppimaan. Toiveena on, että toinen paikka löytyisi marjatilalta Etelä-Pohjanmaalta.

Korona ei ole sotkenut kuvioita. Kaikille opiskelijoille on löytynyt paikka työssäoppimiseen, Seppälä ja Oittinen vakuuttavat.

Opintoihin kuuluvat näytöt on saatu tehtyä, vaikka ne ovat vaatineet koronan takia erityisjärjestelyjä.

Kun Uudenmaan rajat keväällä koronan takia laitettiin kiinni, Oittinen turvautui muun muassa Whatsappiin. Videopuhelun avulla hän pystyi seuraamaan näyttöä ja kysymään opiskelijalta kasvinviljelyn teoriaan liittyviä kysymyksiä.

Teams on näppärä ja sen käyttö varmasti jatkuu teoriaopetuksissa ja muissa yhteydenpidoissa koronan jälkeenkin, Oittinen sanoo. Se säästää aikaa eikä vaadi pitkän matkan päässä asuvia tulemaan Hyvinkäälle.

Oli korona tai ei, töiden tekemistä käytännössä opiskellaan paikan päällä, kouluttajat lisäävät.