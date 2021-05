Nurmijärvellä vedettiin erikoinen ässä hihasta: Märkään peltoon kylvetään ohraa pintalevittimellä

Kasvinviljelyyn tarkoitetusta 15 hehtaarista tavoitteena on kylvää levittimellä kaiken kaikkiaan kymmenen.

Pellot eivät ole kylvökunnossa, joten Hannu Toikka päätti laittaa siemenet multiin pintalevittimen avulla. Ajatuksena on kylvää runsas 500 siementä neliölle. Siementen määrän hän arvioi silmämääräisesti, vanhasta kokemuksesta.

Kesä lähestyy ja pelloille on nyt palo – jos sinne vain pääsisi. Sateet ovat jarruttaneet kylvöjä eri puolella Suomea.

MT kertoi muun muassa akaalaisesta Jani Hevonojasta, jonka pelloista valtaosa on kylvämättä eikä pelloille ole märkyyden takia nyt mitään asiaa.

Myös Nurmijärvellä sademittaria on tyhjennetty tiuhaan. Viljelijä Hannu Toikka on valmis ottamaan käyttöön poikkeukselliset keinot.

Hän kylvää siemenet peltoon apulannan levitykseen tarkoitetun pintalevittimen avulla.

”Eihän se tietysti paras vaihtoehto ole, mutta voi jopa onnistua.”

Osa alueen tiloista on kylvänyt jo huhtikuun puolella, joskaan eivät suinkaan kaikki. ”Täällä oli lietteen ja kuivalannan ajoa, eikä rahtikylväjä päässyt tulemaan."

Peltoon on tarkoitus kylvää Planet-lajikkeen ohraa. Tänään vettä on tiedossa lisää, joten pelloille on kiire.

Toikka muistaa, että samaa menetelmää on jonkun kerran käytetty hänen ollessaan vielä pieni.

Tekniikka on toki niistä päivistä muuttunut, hän toteaa.

Jos ei byrokratia velvoittaisi, Toikka tuskin näin märkiä peltoja kylväisi. Alat ovat myös sen verran pieniä, että kokeiluihin on varaa: tilan talous ei ole siitä kiinni, hän summaa. Konekustannusten säästö on myös kova sana.

Kasvinviljelyyn tarkoitetusta 15 hehtaarista tavoitteena on kylvää levittimellä kaiken kaikkiaan kymmenen. ”Viisi jää. Se on niin savista, ettei ajatellakaan voi.”

Multainen maa helpottaa menetelmän käyttöä. Kaikille maalajeille pintalevitys tuskin sopii, Toikka arvioi.

”Ei tähän voi ryhtyä savimaamiehet eivätkä suorakylvömiehet – lopputulos voi olla hyvinkin huono.”

Onneksi pellot voivat kuivua aurinkoisilla keleillä nopeastikin.

”2000-luvun alussa oli vastaavanlainen kevät. Kesästähän se on kiinni ja lajikevalinnoista. Rypsi kerkiää vielä vallan mainiosti.”

Pintalevittimellä kylvetyn pellon pinta voidaan ajaa vielä myöhemmin jyrällä, jos säät sen vain sallivat.

