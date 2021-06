Väderstad kommentoi: "Kylvökoneet saatu toimitettua ajallaan Suomeen"

Rami Marjamäki

Sastamalassa kylvöt pääsivät toden teolla käyntiin tällä viikolla.

Suomen markkinasta maanmuokkaus- ja kylvökoneita valmistavalla Väderstadilla vastaava Sebastian Baarman kommentoi uutista kylvökoneen myöhästymisestä.

"Yksikään kone ei ole myöhästynyt tehtaalta Suomen markkinoille tänä keväänä, eikä toimitusvaikeuksia ole ollut. Ehkä tässä tapauksessa on ollut väärinkäsitys siitä, että kyseessä on ollut valmistumispäivä Ruotsissa. Sen jälkeen järjestetään kyyti Suomeen, ja siinä menee kaksi viikkoa nopeasti. Olen pahoillani, jos kylvökone on myöhästynyt, mutta se ei johdu meistä" Baarman sanoo.

Hän ei ota kantaa, mitä jälkikäteiset varustetoimitukset tai rahti ovat vaikuttaneet aikatauluun.

"En ole vastuussa toimituksesta, mutta koronan takia eivät toimitukset ole myöhästyneet."

Tehtaalla on hänen mukaansa täysi häkä päällä, ja kaikki koneet on toimitettu tältä keväältä. Nyt pientä pidennystä on tullut Tempoihin, mutta tulee vasta ensi kevään myyntiin.

Baarman sanoo, että globaali tilauskanta on edellä viime vuotta jopa kymmeniä prosentteja.

