Sikatilan viesti kaupalle ja kuluttajalle: "Silmät auki nyt, jos haluatte suomalaista lihaa jatkossakin! Muutaman kymmenen sentin hinnan nosto on elintärkeä täällä alkupäässä"

Eläimet on ruokittava, vaikka sitten ostorehulla. Mutta kun se on kallista ja lihan hinta alhaalla, Taru Antikaista hirvittää etenkin isosti investoineiden puolesta. "Ihan kylmää ajatella, mihin tilanne vielä johtaa."

MTK:n sikaverkoston puheenjohtajalla, auralaisella sianlihantuottaja Taru Antikaisella on suuri huoli tuottajista ja terveisiä erityisesti kahdelle ryhmälle

"Kaupalle ja suomalaisille kuluttajille, että silmät auki nyt! Jos haluatte myydä ja syödä suomalaista lihaa jatkossakin, siitä pitää olla valmis maksamaan. Kaupan päässä muutaman kymmenen sentin hinnan nosto ei kaada kauppaa eikä kuluttajaa, mutta on elintärkeä lisä täällä alkupäässä", Antikainen sanoo.

Hän muistuttaa, että vaikka ihmiset kuvittelevat maatalouden elävän tuilla, näin ei ole. Hyvinvointikorvauksia maksetaan ja niillä korvataan tehtyä työtä ja taudittomuutta ja ruuan turvallisuutta.

"Me tuotamme niin turvallista ja eläinystävällistä lihaa, ettei kuluttajilla ole mitään riskiä ostaa kotimaista."

Antikaista huolettaa tilojen tilanne, sillä alalla on eletty jo pitkään kädestä suuhun.

"Tilanne on kaikilla paha, kun mutta kaikkein suurimmassa hädässä ovat ne, jotka ovat investoineet ja joilla on paljon velkaa. Kun lihan hinta on se mikä on, ihan kylmää ajatella, mihin tilanne voisi vielä johtaa."

Antikainen vetoaakin kaupan ja kuluttajien lisäksi lihataloihin, että ne saisivat neuvoteltua kaupan kanssa uudet tulevat sopimukset korkeammilla hinnoilla.

"Toivon, että teollisuus olisi niin fiksu, ettei lähtisi silloinkaan huutokauppoihin mukaan ja laskemaan hintoja."

Kauppa kilpailuttaa hinnat asettamalla enimmäishinnan ja ottamalla tarjouksia vain riman alittavista hinnoista. Malli on tiloille vaikea, koska hinnoista on sovittu, mutta rehu ja muut tuotantopanokset ovat kallistuneet sen jälkeen rajusti. Siksi kannattavuus on romahtanut. Tilannetta ei auta vientikään, sillä se ei vedä, ainakaan paremmilla hinnoilla.

Rehun hinta on niin kova, että Antikainen on kuullut Lantmännenin tilanneen Suomeen rehuohralaivan, jonka kuorma maksaa 260 euroa tonnilta.

"Tuontiohra alkaa olla kalliimpaa kuin vehnän syöttäminen. Mutta pakkohan eläimet on jollakin ruokkia, kun osalla tiloista sato on jäänyt alle tonniin hehtaarilta ja uudella sadolla pitäisi pärjätä seuraava vuosi."

Suomessa sekä rehuohran että -vehnän hinta on noin 235 euroa tonnilta. Jos vehnäsato ei kelpaa leiväksi, se syötetään eläimille.

"Ongelmana on pieni kokonaissato. Mekin myimme ennen rehuviljaa broileritilalle, mutta nyt syötämme sen omille sioille", Antikainen sanoo ja pelkää, että seuraavaksi ongelmissa ovat broileritilat.

Antikaisen omalla tilalla ei ole investoitu, joten velan sijasta on saatu kerrytettyä jopa puskuria. "Olemme vanha tila, ja tuotantoa on tehty iät ja ajat pitkäjännitteisesti ja kaikki kilpailutettu."