Siipikarjan siirtoja rajoitettu Janakkalan lintuinfluenssalöydösten takia

Siipikarjan siirtoja rajoitettiin Salossa viime viikolla havaitun lintuinfluenssatapauksen takia. Nyt vastaava vyöhyke on perustettu Janakkalan seudulle.

Janakkalassa on todettu lintuinfluenssaa fasaaneissa, jotka on laskettu luontoon riistalinnuiksi, Ruokavirasto tiedottaa. Tautityyppi on linnuille korkeaa kuolleisuutta aiheuttava H5N1-tyypin lintuinfluenssa.

Lintuinfluenssaa havaittiin Janakkalassa myös tammikuussa. Kyseessä ei Ruokaviraston mukaan nyt ole sama alue.

Runsaan fasaanimäärän vuoksi Ruokavirasto on perustanut alueelle tartuntavyöhykkeen taudin leviämisen estämiseksi. Samoin toimittiin Salossa 25.9. todetun taudinpurkauksen takia.

Vyöhykkeellä muun muassa siipikarjan ja muiden lintujen ulkonapito sekä lintujen siirrot on kielletty. Lisäksi on asetettu muita vaatimuksia lintujen pitopaikkojen suojaamiseksi tartunnalta.

Tartuntavyöhykkeen laajuus on kymmenen kilometriä taudin esiintymispaikasta. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on ohjeistanut tarkemmin niitä tartuntavyöhykkeen siipikarjan pitäjiä, jotka ovat ilmoittaneet tietonsa maaseutuelinkeinoviranomaisen kautta eläintenpitäjärekisteriin.

Kaikkien lintulajien metsästys ja riistalintujen kerääminen vyöhykkeeltä tarhattavaksi on kielletty.

Syysmuuton käynnistyminen on lisännyt lintuinfluenssan leviämisriskiä myös muualla Suomessa, Ruokavirasto painottaa.

Lintuinfluenssa leviää herkästi luonnonvaraisista linnuista siipikarjaan ja muihin lintuihin, jos linnut ovat suorassa tai epäsuorassa kontaktissa keskenään.

Ruokavirasto kehottaa edelleen tehostamaan siipikarjatilojen ja muiden lintujen pitopaikkojen tautisuojausta.

Lintujen hoitoon osallistuvien kannattaa välttää kontakteja luonnonvaraisiin lintuihin luopumalla toistaiseksi lintujen metsästyksestä tai muista harrastuksista, joissa näiden lintujen kanssa ollaan kontaktissa. Lisäksi käyntejä muissa lintujen pitopaikoissa tulee välttää.

Siipikarja ja kaikki kotieläiminä pidettävät linnut tulisi pitää sisällä tai suojata kosketukselta luonnonvaraisiin lintuihin koko Suomessa.

Ruokavirasto ei suosittele luonnonvaraisten sairaiden tai loukkaantuneiden lintujen hoitoon ottamista sellaisiin paikkoihin, joissa on kotieläimenä pidettäviä lintuja.

Ruokavirasto suosittelee, ettei metsästyskoirien koulutuksia tai kokeita järjestettäisi nyt alueilla, joissa on luontoon laskettuja riistalintuja tai riistalintujen tarhausta. Lintuinfluenssa voi levitä alueilta toisille myös epäsuorassa kontaktissa.

Riistalintuja ei pitäisi ennen tilanteen rauhoittumista ottaa luonnosta tarhoihin.

Lintuinfluenssan oireet vaihtelevat viruksen taudinaiheuttamiskyvyn, lintulajin, lintujen iän, elinolosuhteiden ja vastustuskyvyn mukaan. Taudin itämisaika on yleensä 3–5 vuorokautta.

Tyypillisiä oireita ovat apaattisuus, ruokahaluttomuus, muninnan lasku, pään alueen turvotus ja jopa korkea kuolleisuus. Myös hengitystieoireita ja ripulia saattaa esiintyä. Joissakin tapauksissa havaitaan keskushermosto-oireita kuten asentovirheitä ja epänormaaleja liikkeitä.

Taudin eteneminen voi olla erittäin nopeaa, jolloin oireita ei välttämättä ehdi havaita ennen lintujen menehtymistä. Linnuista vastaavan hoitajan tulee välittömästi ilmoittaa mahdollisista lintuinfluenssan oireista alueensa kunnaneläinlääkärille.

Myös luonnonvaraisten lintujen joukkokuolemista on ilmoitettava viipymättä kunnaneläinlääkärille tai läänineläinlääkärille, joka huolehtii näytteenotosta. Lisäksi kuolleena löytyneistä, yksittäisistä isoista petolinnuista on hyvä ilmoittaa kunnaneläinlääkärille. Muut yksittäiset kuolleena löydetyt linnut voi hävittää sekajätteenä.

Kunnaneläinlääkäri huolehtii tarvittavien näytteiden lähettämisestä Ruokaviraston Helsingin toimipaikkaan.

Lintuinfluenssavirukset tarttuvat huonosti ihmiseen, ja tartunta vaatii yleensä läheisen kontaktin sairastuneeseen villilintuun, siipikarjaan tai niiden eritteisiin.

