Kaikkien lintujen metsästys on kielletty Salon tartuntavyöhykkeellä – katso kartalta tarkka sijainti

Jaana Kankaanpää

Tartuntavyöhykkeellä ei saa metsästää fasaaneja tai mitään muitakaan lintuja.

Salon kaupungista löytyneistä kuolleista luonnonvaraisista fasaaneista on Ruokaviraston laboratoriotutkimuksissa todettu korkeaa kuolleisuutta aiheuttavaa H5N1-tyypin lintuinfluenssaa. Alueen runsaan fasaanimäärän vuoksi Ruokavirasto perusti alueelle tartuntavyöhykkeen taudin leviämisen estämiseksi.

Vyöhyke ulottuu 10 kilometrin etäisyydelle taudin esiintymispaikasta. Vyöhykkeen perustamisen tavoitteena on estää taudin leviäminen.

Lintujen metsästys tartuntavyöhykkeellä on kielletty. Kiellosta voidaan poiketa, jos kyseessä on taudin purkauksen hallitsemiseksi tapahtuva metsästys, jolle aluehallintovirasto on antanut luvan.

Tartuntavyöhykkeellä on toteutettava liuta tautisuojaustoimenpiteitä ja voimassa on useita kieltoja.

Esimerkiksi luonnonvaraisista riistalinnuista saatavan tuoreen lihan, jauhelihan, mekaanisesti erotetun lihan, raakalihavalmisteiden ja lihavalmisteiden kuljettaminen tartuntavyöhykkeeltä on kielletty.

Lukuun ottamatta tartuntavyöhykkeellä ennen sen perustamista tai tartuntavyöhykkeen ulkopuolella metsästetyistä linnuista saatavan tuoreen lihan, jauhelihan, mekaanisesti erotetun lihan, raakalihavalmisteiden tai lihavalmisteiden lähettämistä viranomaisten hyväksymistä elintarvikelaitoksista.

