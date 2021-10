”Sikatilalliset ajautuneet väsähtämispisteeseen” – 20 vuotta sianlihaa tuottanut Reijo Korpela: Lihamarkkinat eivät ole toimineet koskaan

Sikatilojen tilanne on karmea, teuvalainen sianlihantuottaja Reijo Korpela sanoo. ”Iso osa tuottajista on niin väsyksissä, että he eivät enää jaksa ottaa kantaa alan tilanteeseen.”