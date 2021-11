"On se vähän", kommentoi mies tuottajahintaa Joensuun torilla – moni maksoikin jauhelihakeittoannoksestaan enemmän kuin 40 senttiä

Sari Penttinen

Joensuun torille oli kerääntynyt jono tuottajahintaisen jauhelihakeiton äärelle jo ennen klo 11.00, jolloin mielenilmaus alkoi.

Joensuun torilla syötiin tänään keskiviikkona 217 annosta jauhelihakeittoa tuottajahinnalla, eli 40 sentillä. Moni maksoi annoksestaan enemmän.

Torille kokoontuminen ei ollut pelkkää sopan syömistä. Adressi kotimaisen ruuantuotannon puolesta sai lukuisia allekirjoituksia. Moni halusi sanoa kannustavia sanoja paikalla olleille viljelijöille, tietää enemmän heidän arjesta ja ihmetellä, miten vähän tuottajahinta oikein onkaan.

"On se vähän", huikkasi eräs soppaa syönyt mies tuottajaliiton toiminnanjohtaja Jari Rouviselle.

MTK-Pohjois-Karjalan järjestämän mielenilmauksen tavoitteena oli protestoida viljelijöiden heikkoa asemaa elintarvikemarkkinoilla.

Kesän kuivuuden vaikutuksia satoon on helppo tavallisenkin tallaajan ymmärtää, mutta maatalouden tuotantopanosten hintojen nousu ei olekaan niin tuttu juttu.

Torilla tapasivat myös tuottajaliiton nykyinen toiminnanjohtaja Jari Rouvinen ja keväällä eläköitynyt Vilho Pasanen.

Aiemmin vastaavanlaisia mielenilmauksia on järjestetty vuosina 2012 ja 2015 kustannuskriisien takia. "Mutta kyllä Jari on nyt tiukemman paikan edessä kuin minä vuonna 2015. Silloin esimerkiksi apulannan tonnihinta nousi 300 eurosta 400 euroon. Nyt hinnannousu on aivan jotain muuta"

"Hinta on hypännyt 400 eurosta 800 euroon", toteaa Rouvinen ja sanoo, että tuottajahintaan on saatava kustannusnousua vastaava korotus markkinoilta.

"Vaikka etujärjestö olemmekin, me emme saa käydä hintaneuvotteluja. Ruokajärjestelmämme kohtalo ratkaistaan teollisuuden ja kaupan neuvotteluissa."

Torilla oli sopan lisäksi tarjolla mahdollisuus porista maakunnan viljelijöitten kanssa. Valtimolaiset maidontuottajat Jukka-Pekka ja Jonna Saari kertoivat saaneensa kannustavia ja positiivisia kommentteja ihmisiltä.

Yksi konkreettinen esimerkki kustannusten noususta on tilan sähkölasku. "Sähkölasku on tuplaantunut viime vuoteen verrattuna", kertoo Jonna Saari.

"Onneksi ehdittiin hankkia apulannat ennen hintojen nousua, näillä hinnoilla tilausta ei pystyisi tekemään", sanoo Jukka-Pekka Saari ja jatkaa, että heillä riittää uskoa mieluisan työn tekemiseen, kunhan rahat vain riittäisivät.

Rouvinen sanoo, että ensi syksy on kriittinen jalostavan teollisuuden kannalta. "Jos kevään kylvöjä ei saada tehtyä suunnitellusti ja kesän säät eivät suosi, jalostukseen ei saada riittävästi raaka-ainetta. Nyt ollaan ihan oikeasti lähellä tilannetta, jossa ruokaa ei vain ole."

Pula energiasta ja sen seuraukset, kuten panostuotteiden hintojen nousu, eivät ole ongelma vain Suomessa. "Kyseessä on sekä Euroopan unionin että globaalin tason haaste. Maailman viljasato on kuudetta vuotta peräkkäin pienempi kuin kulutus."

Tilanne on venyttänyt viljelijöiden henkisen ja taloudellisen jaksamisen äärirajoille. Rouvisen mukaan muun muassa Välitä viljelijästä -hanke ammattilaisineen ja muut tavat vaikuttaa viljelijöiden jaksamiseen, ovat valmiudessa.

"Jotta kynnys hakea apua mahdollisimman nopeasti olisi mahdollisimman matala."

Vastaavanlaisia tapahtumia järjestettiin ympäri Suomen kaikkiaan 11 paikkakunnalla.

