Villabuumi tuotti myös kotimaisen tietokirjan: villan historiaa, ominaisuuksia ja käsityöohjeita samoissa kansissa

Kirjan kansikuva.

Kuluva vuosi on eletty suomalaisen villan ennen näkemätöntä nousua. Villan kysyntä on räjähtänyt, ja tuottajahinnatkin ovat nousseet. Uusia toimijoita on tullut ja tulossa. Osa buumia on myös Suomalainen villa -verkkosivusto, josta MT kertoi keväällä.

Joulun alla sivuston ylläpitäjiltä Anni Laitiselta ja Jenni Vanhaselta ilmestyi myös painettu kirja suomalaisesta villasta.

Villa – suomalaisesta lampaasta pehmeiksi neuleiksi on 229-sivuinen kovakantinen teos, joka sisältää tietoa kotimaisesta villasta, sen tuotannosta, käsittelystä, villatuotteiden hoidosta ja historiasta.

Kirjassa on isot kauniit kuvat ja tieto on esitetty selkeästi. Perustiedon lisäksi mukana syvempiä katsauksia, jotka paikoin voisivat olla vielä kattavampiakin.

Mukana on myös joitakin käsityöohjeita, joiden luvataan olevan helppoja. Tämän testaaminen jäi vielä tekemättä. Kiinnostava lisä joukossa on ryijyohje, joka houkuttelee esittelemään seinällä kotimaisten lampaiden upeaa luonnollista värikirjoa.

Kirjalle on paikkansa keskellä villabuumia, ja se antaa monelle tarpeellista ja tärkeää lisätietoa mukavasti paketoituna. Tietokirjalta odottaisi tosin hieman laajempaa lähdeluetteloa, jotta sillä olisi alaa tuntevillekin vielä enemmän annettavaa.