Islantilaisvillapaitojen suursuosion myötä yhä useampi neuloja on löytänyt kotimaisen villan – Suomalaisneuleet-ryhmä on kasvanut tänä vuonna yli tuhannella seuraajalla

Moni on korona-aikana tehnyt elämänsä ensimmäiset neuleet.

Kuvakaappaukset: suomalainenvilla.fi, Suomalaisneuleet-ryhmä

Suomalaista villaa käsittelevät sivustot lisäävät villatietoutta ja toimivat neulojien, neulemallien ja lankamyyjien kohtaamispaikkoina. Sivustoja ja tietolähteitä on myös useita muita.

Korona-aika on lisännyt neulomisen suosiota. Sosiaalinen media pursuaa upeita villapaitoja, sukkia ja neuleohjeita. Moni on tehnyt elämänsä ensimmäiset neuleet, joku saanut vuosia sitten aloitetun projektin päätökseen.

Islantilaisten ja norjalaisten mallien kova suosio on johtanut siihen, että esimerkiksi islantilaisen lettlopi-langan väreistä osa on tilapäisesti loppunut. Yhä useampi neuloja on alkanut kysellä, soveltuisiko suosikkiohjeisiin myös suomalainen lanka. Moni kotimainen lankamyyjä kertoo kysynnän kasvaneen selvästi.

Suomalainen lanka sopii melkein mihin tahansa, vakuuttaa muutama viikko sitten Suomalainenvilla.fi -sivuston työparinsa kanssa avannut artesaani Jenni Vanhanen.

"Vauvojen neuleisiin sopii esimerkiksi karitsanvillasta kehrätty, sukkiin tiukkakierteinen tai vahvistettu lanka. Islantilaistyyppisiin neuleisiin löytyy useita sopivia vaihtoehtoja, samoin kudontaan ja viltteihin, mattoihinkin", Vanhanen luettelee.

Häntä ilahduttavat myös uutiset siitä, että suomalaista villaa käytetään tyynyjen ja peitteiden täytteenä sekä pian Lapuan kankurien tekstiileissä.

"Myös suomalaisia neulemalleja tulee nyt paljon, esimerkiksi Saimaan ja Kalevalan teemoista", Vanhanen lisää.

Suomalainenvilla-sivuston tavoitteena on lisätä tietoisuutta kotimaisen villan ominaisuuksista, tuotannosta ja käyttötavoista.

"Tarkoitus ei ole kertoa korvaavia vaihtoehtoja kaikkiin ulkomaista raaka-ainetta käyttäviin ohjeisiin, vaan herätellä käsityöläisiä suomalaisen villan mahdollisuuksiin ja edistää oikeanlaisten lankojen päätymistä oikeisiin tuotteisiin."

Lisäksi sivustolle kootaan tietoa siitä, mistä kotimaisia villalankoja voi hankkia.

"Myyjiä on valtava määrä, mutta läheskään kaikilla ei ole verkkokauppaa", Vanhanen kertoo.

Ruokakaupasta keinokuitulankoja ostavalle neulojalle lankojen etsiminen on vierasta, joten neuvot ovat tarpeen.

Vanhanen on koonnut sivuston yhdessä viestintäyrittäjä ja neuleharrastaja Anni Laitisen kanssa. Heitä yhdistää paitsi rakkaus suomalaiseen villaan, myös vahvat arvot, joihin kuuluvat muun muassa ekologisuus ja eettisyys sekä kotimaisuus ja perinteet.

Sivustoa tehdään harrastuspohjalta ja se on tarkoitus pitää riippumattomana.

Vanhasen oma päätuote ovat ryijyt, ja hän on aavistanut materiaalipulan vaaran koko käsityöläisuransa ajan. Nyt samaa signaalia tulee neuleryhmistä.

"Kun ulkomaisesta tulee pulaa, kannattaa kääntää katseet kotimaahan. Meillä on Suomessa hienoa materiaalia, kun kotimaista villaketjua aletaan tehostaa."

Laitinen ja Vanhanen uskovat, että suomalainen villaketju pystyy vastaamaan kysyntään, jos mukaan saadaan jokaisen vaiheen toimijat.

"Saattaa mennä esimerkiksi vuosi ja olemme ehkä välillisesti tilanteessa, että villan kysyntä on suurempaa kuin tarjonta, mutta mahdollisuuksia on. Monta avausta on jo tehty ja nyt odotetaan tuloksia. Kansainvälinen kysyntä onkin sitten seuraava askel, joka vaatii taas uusia toimenpiteitä". Laitinen toteaa.

Kasvuvauhti on hurja myös Facebookin suomalaisneuleet -ryhmässä, joka on perustettu viime vuoden toukokuussa. Jäseniä on nyt runsaat 5 300.

"Niistä yli tuhat on tullut tämän vuoden puolella", kertoo ryhmän perustanut Johanna Pietiläinen.

Hän perusti ryhmän lisätäkseen suomalaisten lammasrotujen ja neuleperinteen arvostusta. "Tuntui, että sellainen ryhmä puuttuu, joka yhdistää villantuottajia sekä neulojia", Pietiläinen sanoo.

"Usein lankoja etsivä löytää ryhmän kautta tarvitsemansa. Kotimaisia lankoja on saatavilla, mutta pieniä tuottajia on monesti vaikea löytää."

Suomalaisneuleet-ryhmässä voi julkaista kuvia suomalaisten lampaiden villasta tehdyistä neuleista. Myös kotimaisten lankojen myyjät saavat mainostaa sivulla.

"Neulemallit voivat olla mistä vain, kun villa on kotimaista. Seuraan vain, että ryhmän henki pysyy hyvänä."

Itse Pietiläinen ei ole vielä neulepaitaa tehnyt. Haaveissa on hailuotolaisen tikkurin neulominen jonain päivänä, parhaimmillaan omien lampaiden villasta.

"Pitkäaikainen unelmani on hankkia pieni katras alkuperäisrotuisia lampaita mummilaani, johon viime kesänä muutin, ja kehruuttaa lankaa niiden villasta."

Lue myös:

Kansatieteilijä ryhtyi neulomaan Kalevalan runoja – "Lankaa hypistellessä voi tulla esimerkiksi vahva olo, että tästä täytyy neuloa hiiden hirvi"