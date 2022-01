Afrikkalainen sikarutto jatkaa voittokulkuaan – tauti levinnyt 32 maahan

Kari Salonen

Suomessa afrikkalaista sikaruttoa ei ole todettu. Tauti ei tartu ihmisiin.

Afrikkalaista sikarutto (ASF) on tammikuun 2020 jälkeen levinnyt eri puolille maailmaan yhteensä 32 maahan. Kuusi niistä on sellaista, joissa ASF:ää todettiin ensimmäisen kerran, ilmenee maailman eläintautijärjestö OIE:n kokoamista tiedoista.

ASF leviää sekä kesy- että villisikojen joukossa.

Rajuimmin tauti on levinnyt Euroopassa. OIE:n mukaan tartunnan takia on kuollut tai tapettu lähes 1 170 000 kesysikaa. Luvussa ovat mukana ainoastaan siat, jotka ovat kuolleet tai tapettu tartunnan saaneissa pitopaikoissa mutta eivät ne eläimet, jotka on tautitilan läheisyydessä lopetettu tartunnan leviämisen ehkäisemiseksi.

Joulukuun viikoilla 50 ja 51 tautia todettiin kesysioissa Italiassa, Puolassa, Romaniassa, Venäjällä, Slovakiassa ja Ukrainassa, uutisoi Feed Strategy.

Italian tilanne on sikäli huolestuttava, että tautia on tavattu siellä kesysioissa ensimmäisen kerran lähes kahteen vuoteen. Villisikoja ASF on vaivannut myös viime vuonna.

Kaikkiaan kesysioissa Euroopassa todettiin viime vuonna lähes 1 850 ASF-tapausta kaikkiaan 10 eri maassa. Vuonna 2020 taudinpurkauksia oli 1 240.

Pahiten afrikkalainen sikarutto runtelee Euroopan maista Romanian sikoja. Siellä tautia löytyi viime vuonna 1 650 tapauksen verran. Puolassa taudinpurkauksia oli viime vuonna 124, Ukrainassa 13 ja Slovakiassa 11.

Pääasiassa ASF-virus leviää takapihasikaloissa mutta isot tuotantosikalatkaan eivät ole säästyneet tartunnoilla. Esimerkiksi Romaniassa tautia todettiin joulukuun alussa noin 3 000 eläimen sikalassa.

Myös Saksassa ASF livahti kahteen tuotantosikalaan viime vuoden heinäkuussa. Saksa on yksi maailman merkittävimmistä sianlihan viejistä, jolle ASF on aiheuttanut suuria ongelmia EU:n ulkopuolelle suuntautuvalle lihakaupalle.

Euroopan villisikojen keskuudessa todettiin viime vuonna noin 11 700 tapausta. Luku pitää sisällään tapaukset 19.12.2021 saakka.

Vuonna 2020 ASF:ää todettiin maanosan villisioissa yhteensä 11 000 tapausta 14 maassa.

Pahiten ASF leviää villisikojen keskuudessa Puolassa, jossa kirjattiin noin 3 000 tapausta.

Unkarissa tautitapauksia oli yhteensä 2 568 ja Saksassa lähes saman verran. Slovakiassa tapauksia oli 1 600, Latviassa 340, Bulgariassa 320. Tautia oli myös Liettuassa, Virossa ja Italiassa.

