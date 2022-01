Ohraa on kertynyt Anoralle ruuhkaksi asti Koskenkorvalla – ruuhka alkoi joulukuun puolivälissä, johon ajoittuu viljojen hintahuippu ja lasku

Attribut C – syysvehnän rikat kuriin yhdellä ratkaisulla

Viime syksynä kylvetty syysvehnäala on Suomen historian suurin. Erityisesti Varsinais-Suomessa syysvehnää on kylvetty innokkaasti viime syksynä ja kasvustot näyttivät erittäin hyviltä ennen talvea. Syysvehnän rikkatorjunta on kevään ensimmäisiä toimenpiteitä pellolla ja siihen kannattaa valmistautua hyvissä ajoin miettimällä omalle tilalle parhainta ratkaisua. Jos kasvustot talvehtivat hyvin ja kasvusto näyttää keväällä hyvältä, kannattaa ainevalintaan panostaa ja valita juuri vehnälle räätälöity Attribut C – ratkaisu.