Miten tuotantoeläimet sietävät talvea? Sika odottaa lauhaa kevätsäätä viihtyäkseen ulkona, lammas ja nauta eivät juuri pakkasesta piittaa

Johannes Tervo

Lehmät eivät hätkähdä pakkasta. Ulkoilu tekee hyvää muun muassa sorkkien terveydelle. Seinäjokelaisen Finnmilkin lehmät ulkoilemassa.

Eläinten ulkoiluinto riippuu paitsi lajista, myös rodusta.

Luomusiat pääsevät varhaisesta keväästä myöhään syksyyn kulkemaan vapaasti sikalasta ulkotarhaan ja takaisin. Talvella kulkuluukut pidetään pääasiassa kiinni, kertoo luomusianlihan tuottaja Reetta Kivi Kiven Säästöpossusta.

”Luukut avataan heti kun pakkaset lauhtuu ja suljetaan vasta kun pakkaset kiristyy.”

Sisällä sikalassa lämpötila on talvella vajaat 20 astetta, sillä sioilla ei ole juuri ollenkaan lämmittävää karvapeitettä.

Kevätauringon paistaessa sikalan kulkuluukkuja avataan sopivan sään tullen. Silloin uteliaat eläimet suuntaavat ulos kaivelemaan ja pöllyttämään lunta, mutta menevät mieluusti takaisin sisälle lämpimään. ”Eivät ne pakkasesta mitenkään nauti”, Kivi kertoo.

Toisin on unkarilaisen alkuperäisrodun, mangalitzan villasian, laita. Paksulla rasvakerroksella ja kiharalla karvalla varustetut villasiat viihtyvät ulkona kovassakin pakkasessa.

Valtaosa Suomessa kasvatetuista sioista ei ulkoile lainkaan ja etenkin pikkuporsaat tarvitsevat paljon lämpöä. Sitä ne saavat maatessaan lähellä emakkoa tai toisiaan. Usein pikkuporsailla käytetään myös lämpölamppuja ja porsaspesiä.

Lampaat sietävät kylmyyttä pääasiassa hyvin, ja suuri osa suomalaisista lampoloista on kylmäpihattoja. Se tarkoittaa, ettei tiloissa ole lämmitystä.

”Jos lammas ei ole aivan vasta keritty, villa lämmittää sitä hyvin. Parhaiten villa lämmittää kun sitä on noin viisi senttiä tai enemmän. Tärkeää on myös, että tarjolla on kuiva makuualusta, sulaa vettä ja riittävästi syötävää”, erityisasiantuntija Milla Alanco-Ollqvist ProAgriasta kertoo.

Lampaiden on päästävä talvella rakennuksen sisään suojaan, mutta osalla tiloista eläimet saavat ulkoilla talvellakin. Märkä villa ei lämmitä kuten kuiva, eivätkä lampaat yleensä viihdy ulkona esimerkiksi räntäsateessa.

Vastasyntyneet karitsat tarvitsevat lämpöä vanhempia eläimiä enemmän. Tästä syystä kylmien lampoloiden karitsointeja ei yleensä ajoiteta kovien pakkasten aikaan.

”Vastasyntynyt märkä karitsa voi pakkasessa kylmettyä, mutta aikuisten lampaiden en ole koskaan kuullut paleltuneen, jos lampolan olosuhteet ovat kunnossa”, Alanco-Ollqvist sanoo.

Lammas on herkkä liukastumisille, joten jäiseen aikaan ulkojaloittelutarhan reittejä on syytä hoitaa esimerkiksi hiekoittamalla.

Aikuisille naudoille pakkasesta on harvoin haittaa.

Erityisen hyvin kylmyyttä sietävät roduista esimerkiksi ylämaannaudat, jotka ulkoilevat mielellään ankarassakin kelissä (MT 15.1.2021).

Kylmäpihatot ovat Suomessa yleisiä ja lypsylehmiä lämmittää niiden nopea aineenvaihdunta. Vasikoille kylmyys on sen sijaan haitaksi.

Kylmässä viihtyminen ja selviäminen on suoraan yhteydessä ravintoon. Kylmässä eläimet tarvitsevat enemmän ravintoa, kun energiaa menee lämmön tuottamiseen.

Pohjoinen elinympäristö on muokannut täällä eläneiden alkuperäisrotuisten nautojen ja porojen perimää sopeutumaan kylmyyteen.

Satojen eläinsukupolvien ajan luonnonvalinta kohdistui erityisesti tautien vastustuskykyyn, kylmän sietokykyyn, hajuaistiin ja kasvuun vaikuttaviin geeneihin.

Tämä ilmenee Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkija Melak Weldenegodguadin väitöstutkimuksesta.

Porot pystyvät esimerkiksi haistamaan jäkäläapajan paksunkin lumikerroksen läpi ja kaivamaan sen esiin sorkallaan, jota kutsutaan koparaksi, kertoo Korkeasaaren eläintarhan ympäristökasvattaja Tero Kirjosalo.

Markku Vuorikari

