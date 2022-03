Leipää säännöstellään jo Lähi-idässä – Libanonissa viljaa on varastossa vain kuukaudeksi

Ukrainan sota on pysäyttänyt viljarahdit Ukrainasta ja osin myös Venäjältä, mikä on ajamassa Mustanmeren vehnästä riippuvat maat ahtaalle. Leipää on alettu säännöstellä ja Libanonissa viljaa on varastossa vain kuukaudeksi.