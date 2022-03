Maidon tuottajahintaan kaivataan kipeästi korotusta kevään aikana – Tuottaja: "Syksyllä on jo liian myöhäistä"

Juha Tanhua

Polttoaineiden raju hinnannousu nostaa selvästi myös urakoinnin ja säilörehun korjuun kustannuksia, muistuttaa joutsalainen maidontuottaja Jani Rantanen.

Huoli viljan ja rehujen rajusta hinnan noususta painaa karjatiloja raskaasti.

"Moni karjatila on investoinut sillä ajatuksella, että nurmirehu tuotetaan itse, ja vilja ostetaan. Nyt on todella iso huoli siitä, miten viljaa edes riittää, eikä se ainakaan ole halpaa", maidontuottaja Jani Rantanen Joutsasta toteaa.

Rantasen tilalla on investoitu laajennukseen ja kahteen lypsyrobottiin kaksi vuotta sitten. Omaa viljaa ja ostettua rypsirouhetta on varastossa suunnilleen lopun kevään ajaksi. Kesällä edessä on ostaminen, johon liittyy paljon epävarmuutta. "Jos viljaa ja rehuja on saatavilla, halpoja ne eivät ainakaan ole."

Rantasta huolettaa myös se, minkälainen sato ensi syksynä on odotettavissa. "Nyt tarvitaan nopeita toimia. On varmistettava, että tilat saavat riittävästi siemeniä ja apulantaa, jotta syksyllä on edes mahdollista saada satoa."

Tuottaja muistuttaa, että ruokaturvasta pitäisi huolehtia etupainotteisesti.

"Jos maidon hinta olisi noussut aiemmin, tiloilla olisi enemmän puskuria, eikä nyt oltaisi näin pahassa tilanteessa."

Korotuksia tuottajahintaan pitäisi Rantasen mukaan saada ehdottomasti kevään aikana, syksyllä on jo liian myöhäistä. "Urakoitsijoiden on pakko nostaa hintoja polttoaineen hinnan takia. Jos maidon hinta nousee vasta syksyllä, sinne jää tiloille liian paljon laskuja maksettavaksi."

Sitä, kuinka paljon tuottajahintaa pitäisi nostaa, on vaikea arvioida, kun tilanne viljan ja polttoaineen hinnoissa elää jatkuvasti ennennäkemättömällä tavalla. "Ykkös- ja kakkossentit eivät nyt riitä, se on selvää."

Rantanen osallistui Lapualla keskiviikkona pidettyyn keskustelutilaisuuteen maatalouden kustannuskriisistä. Hän kuvailee tunnelmaa vakavaksi.

"Sen aisti yleisöstä, että nyt ollaan isojen kysymysten äärellä."

Hän on huolissaan myös viljelijöiden jaksamisesta. MTK:n luottamustoimiin osallistuvana Rantanen saa paljon yhteydenottoja kollegoilta. Suurin huoli hänellä on kuitenkin niistä tuottajista, jotka ovat hiljaa. "Moni suomalainen sulkeutuu silloin, kun menee oikein huonosti."

Rantanen kannustaa esimerkiksi osuuskuntia pitämään nyt tuottajiin tiivisti yhteyttä. "Ei sitä ainakaan liikaa ole tässä kriisitilanteessa ollut."

MTK:n maitoasiamies Marjukka Mattio on myös erittäin tietoinen tilojen huolesta. Maidon tuotantokustannukset ovat nousseet tähän mennessä noin 8-9 senttiä litraa kohden. Tuottajahintaan on saatu korotuksia, mutta lisää kaivataan kipeästi.

Vilja on jo erittäin kallista, ja sitä tulee olemaan myös ensi kesänä tehtävä säilörehu. "Muovin hinta on kaksinkertaistunut ja polttoaiheen hinta pilvissä."

Korkea polttoainekustannus pakottaa tilat pohtimaan kauempana sijaitsevien peltojen viljelyä tarkkaan.

"Huoli on myös kasvukaudesta 2023 ja sen tuotantopanoksien hankkimisesta, sillä kustannukset tulevat todennäköisesti pysymään korkeina koko tämän vuoden."

"Moni suomalainen sulkeutuu silloin, kun menee oikein huonosti", maidontuottaja Jani Rantanen toteaa. Häntä huolestuttavat etenkin ne kollegat, jotka eivät pidä tilanteestaan melua.