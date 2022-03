Maatalous

Pro Luomu painottaa EU:n vihreän siirtymän tärkeyttä – "Luomun lisäämisellä mahdollista kehittää ruokajärjestelmää kestävämmäksi huoltovarmuuden kannalta" Maatalous Maailman väestö kyettäisiin Pro Luomun mukaan ruokkimaan luomulla ruokahävikkiä pienentämällä ja siirtymällä kasvispainotteiseen ruokavalioon.

Kari Salonen

Suomen kansallisen luomuohjelman tavoite on, että 25 prosenttia maamme peltoalasta on luomussa vuoteen 2030 mennessä. Nyt luomualan osuus on 14,5 prosenttia.