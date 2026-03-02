Siirry pääsisältöön
Metsä
Juuri nyt
Bloomberg: Raakaöljyn hinta on nousussa
Tilaajalle
Juha Viirimäki ostaa jatkuvasti lisämaata, mutta tiettyä metsätyyppiä hän ei enää halua hehtaariakaan
Metsäsertifikaatit voisivat sallia vierasperäisiä puulajeja tulevaisuudessa – näin standardit ja teollisuus perustelevat
Muuttuva ilmasto avaa varovaisesti mahdollisuuksia vierasperäisten puulajien käytölle suomalaisissa metsissä.
Tilaajalle
Metsä
Ympäristö
2.3.2026
07:30
Henna Lääveri
Artikkelin aiheet
metsäsertifikaatit
vierasperäiset puulajit
metsänhoidon standardit
ilmastonmuutos
puuteollisuus
Osaston luetuimmat
1
Metsänhoito
Juha Viirimäki ostaa jatkuvasti lisämaata, mutta tiettyä metsätyyppiä hän ei enää halua hehtaariakaan
Tilaajalle
2
Puukauppa
Kuinka nopeasti myrskyn kaatama tukkipuu pilaantuu?
Tilaajalle
3
Erä
Suomalainen susi voi olla kohta väritykseltään musta
4
Metsänhoito
Kiistelyn kohteeksi joutunut ”luonnonmetsä” onkin talousmetsää
Tilaajalle
5
Koulutus
Sain kutsun, mutta tunnelma lässähti
6
Metsäpolitiikka
Tutkija: Metsäsektori yrittää vaientaa tutkijoita ja kylvää harhaanjohtavaa tietoa
7
Ympäristö
Finsilva teki yli 90 000 tekopökkelöä – näin luonnonhoidosta tuli osa kannattavaa metsätaloutta
Lisää aiheesta Koneviestissä
Koneviesti
Valtioneuvosto esittää uusien metsäteiden tekemisen tuen lakkauttamista vuoden 2025 alusta
Koneviesti
Yksityisteiden valtionavustuksiin esitetään korotuksia — asetusmuutos lausuntokierrokselle
Kolumni
Uolevi Oristo
Koneviesti
Vaikka läpi harmaan kiven
