Finsilva teki yli 90 000 tekopökkelöä – näin luonnonhoidosta tuli osa kannattavaa metsätaloutta Finsilva saa korvauksen tuottamistaan luontoarvoista markkinoiden kautta. Yhtiön omistajat ja sijoittajat arvostavat luonnon huomioimista.

Jaa Kuuntele

Lahopuut ja katkaisemalla tehdyt tekopökkelöt auttavat monipuolistamaan talousmetsien lajistoa. Kuva: Timo Heikkala

Metsä | Ympäristö Katja Lamminen

Metsä- ja luontopääomayhtiö Finsilva oyj tiedottaa parantavansa luonnon monimuotoisuutta osana kannattavaa metsätaloutta.

Viime vuonna Finsilva lisäsi talousmetsissään luonnon monimuotoisuudelle tärkeitä rakennepiirteitä, kuten yli 100 000 säästöpuuta, yli 90 000 tekopökkelöä ja yli 6 000 suoja- ja riistatiheikköä.

Vuonna 2025 säästöpuita jätettiin Finsilvan metsiin keskimäärin 18 kappaletta käsiteltyä hehtaaria kohden. Määrä ei ylitä metsäsertifiointijärjestelmien vaatimuksia.

Sen sijaan tekopökkelöitä tehtiin huomattavasti sertifioinnin vaatimuksia enemmän, noin 15 kappaletta hehtaarille. Tekopökkelö on muutaman metrin korkeudelta katkaistu puu, joka jätetään lahoamaan. Ne ovat tärkeitä pesäpuita linnuille ja tarjoavat kodin ja ravintoa hyönteisille ja muille eliöille.

Lisäksi yhtiö ennallisti seitsemän luontokohdetta, toteutti kulotuksia ja säästöpuuryhmien ennallistamispolttoja yhteensä 37 hehtaarilla sekä suojeli pysyvästi yli 64 hehtaaria suota.

Finsilvan mailla sijaitsee nyt 70 luonnonsuojelulain mukaista pysyvää suojelualuetta.

”Nykyaikaisessa metsätaloudessa pitää olla koko monimuotoisuuden turvaamisen keinovalikoima käytössä.” Markus Nissinen

Finsilvan hallituksen puheenjohtaja Sami Veijalainen kertoo tiedotteessa, että yhtiön omistajat ja sijoittajat näkevät luonnonhoidon yhä tärkeämpänä osana yhtiön kykyä tuottaa lisäarvoa.

Luonnonvarakeskuksen tekemän selvityksen mukaan luonnon kannalta tärkeät rakennepiirteet kasvavat Finsilvan talousmetsissä merkittävästi, mikä näkyy ajan myötä monipuolisempana lajistona.

Finsilvan toimitusjohtaja Juha Hakkarainen kertoo, että yhtiö saa korvauksen tuottamistaan luontoarvoista markkinoiden kautta.

”Nykyaikaisessa metsätaloudessa pitää olla koko monimuotoisuuden turvaamisen keinovalikoima käytössä. Lisäksi etsimme uusia työkaluja jatkuvasti, kuten nyt teemme luonnonarvokaupan pilotissa S-ryhmän kanssa”, Finsilvan metsä- ja ympäristöpäällikkö Markus Nissinen sanoo viitaten hankkeeseen, jossa ennallistetaan suota Pielavedellä.

Finsilva omistaa noin 137 000 hehtaaria metsää pääosin Etelä- ja Keski-Suomessa.

Toimenpiteitä metsissä ohjaavat PEFC- ja FSC-metsäsertifikaattien lisäksi Metsä Group Plus -metsänhoitomalli sekä yhtiön oma Finsilva-malli.