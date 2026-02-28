Suomalainen susi voi olla kohta väritykseltään musta MT:n erätoimittaja pohtii koirasusiongelmaa ja sen leviämistä.

Kaikki mustat eläimet on toistaiseksi määritetty koirasusiksi. Kuva: Lukijan riistakamerakuva

Metsä | Erä Kolumni Eija Vallinheimo

Luonnonvarakeskus on tutkinut useampia kuolleita koirasusia. Kaikki mustat eläimet ovat toistaiseksi osoittaneet koirasusiksi, mutta sekään ei ole jatkossa enää varma koirasuden merkki.

Luonnonvarakeskus totesi tammikuun lopussa pidetyillä Riistapäivillä, että jos koirasusien leviäminen jatkuu, on mahdollista että musta väri leviää vähitellen susiin. Suomalainen susi voi olla kohta musta.

Miten tämä on mahdollista? Tiedossa on, että musta väri on suomalaisissa susissa peräisin suht viimeaikaisesta risteymästä koirien kanssa. Tämänhetkinen Luonnonvarakeskuksen käyttämä menetelmä tunnistaa kuitenkin takaisinristeymät suteen vain kolmanteen polveen saakka.

Mitään selvää prosenttirajaa tai ulkoista määritelmää ei ole sille, kuinka monta geeniä sudella pitää olla, jotta se eroaa koirasudesta. Luken käyttämä SNP-menetelmä tulkitsee eläimen joko koirasudeksi tai sudeksi.

Jos musta susi on siis kolmannen polven risteymä ja se risteytyy suden kanssa, sen jälkeläinen saattaa olla väritykseltään musta susi. Näin suomalaisiin susiin ilmestyy musta väri.

Ongelma ei ole kuitenkaan pelkkä väri. Koiran geenit eivät Lukenkaan asiantuntijan mukaan tuo hyötyjä suden geeniperimään vaan saattavat jopa heikentää niiden selviytymistä luonnossa tai muuttaa niiden käyttäytymistä. Siksi koirasudesta on alunperin tehty haitallinen vieraslaji.

Nyt pitäisikin tehdä kaikki voitava, jotta koirasudet poistetaan eikä niitä päästetä muuttumaan vähitellen osaksi susien geenistöä. Nyt Luke tyytyy toteamaan, että osassa susia nähdään jo nyt viitteitä kaukaisemmista risteymistä, mutta niitä ei pystytä analysoimaan sen tarkemmin. Tähän joukkoon kuulunevat esimerkiksi Kustavin otsapiirtoiset sudet. Ne ovat ehtineet vuosien mittaan pariutua niin moneen kertaan, että aikoinaan eläneestä koirasudesta on tullut ehta susi.

Luonnonvarakeskus pitää yllä taulukkoa Suomessa tunnistetuista koirasusista.