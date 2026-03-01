Metsästyslain mukainen koirien kiinnipitoaika alkaa tänään Kiinnipitoaika koskee taajamien ulkopuolisia alueita. Taajama-alueilla järjestyslaki velvoittaa pitämään koirat kytkettyinä vuoden ympäri.

Jaa Kuuntele

Koiran kiinnipitoaika alkaa koko maassa sunnuntaina 1. maaliskuuta. Koirat tulee pitää kytkettyinä elokuun 19. päivään asti. Kuva: Jaana Kankaanpää

Metsä | Erä Eija Vallinheimo

Kiinnipitoaikana koira tulee pitää aina kytkettynä tai siten, että se on välittömästi kytkettävissä. Vapaana koiraa saa pitää alueen omistajan tai haltijan luvalla ainoastaan pihamaalla, puutarhassa tai muulla aidatulla alueella.

Kennelliitto muistuttaa tiedotteessaan, että taajama-alueella koiran tulee olla aina kytkettynä. Koiraa saa pitää vapaana ainoastaan koirapuistoissa, koirien harjoituspaikoissa sekä suljetuilla piha-alueilla. Näissäkin paikoissa koiran tulee olla omistajansa tai haltijansa valvonnassa ja hallinnassa. Koiran omistajan tai haltijan tulee myös huolehtia, että koiran uloste ei jää ympäristöön hoidetulla alueella taajamassa.

Taajama-alueella koiran tulee olla aina kytkettynä. Kuva: Jaana Kankaanpää

Koiranomistajan tulee muistaa, että kiinnipitoajan ulkopuolellakin metsästyslaki määrää pitämään koiran kytkettynä, ellei maanomistajalta tai metsästysoikeuden haltijalta ole lupaa koiran vapaana pitämiseen. Vaikka koira olisi luvallisesti irti, tulee sen olla aina omistajan hallittavissa.

Koirien kiinnipitoajan noudattaminen on tärkeää, jotta luonnoneläimillä olisi rauha niiden lisääntymisaikana. Talven jäljiltä eläimet voivat olla heikossa kunnossa ja tarvitsevat rauhaa myös lepoon ja ruokailuun.

Kiinnipito on tärkeää erityisesti kevätaikaan. Irrallaan juokseva koira voi myös tuhota lintujen pesiä. Lintujen lisäksi myös monilla nisäkkäillä kiimakausi käynnistyy aikaisin keväällä.

Kiinnipitoaika koskee kaikkia koiria pois lukien virkatehtävissä olevat poliisin, tullin, puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen koirat sekä paimentamis-, opas- tai vartiointitehtävien koulutustilanteet. Kiinnipitoaika ei myöskään koske alle viiden kuukauden ikäisiä pentuja tai palvelutehtävissä olevia koiria.

Kiinnipitomääräyksestä voidaan poiketa myös tilanteissa, joissa muuta kuin ajamalla työskentelevää metsästyskoiraa käytetään rauhoittamattomien eläinten pyynnissä, tai kun kanakoiraa tai muuta lintukoiraa koulutetaan. Myös Suomen riistakeskus voi myöntää luvan poiketa kiinnipitovelvollisuudesta koirakokeen pitämiseksi tai koiran kouluttamiseksi.

Kaikki edelliset poikkeamat edellyttävät, että pyynti, koirakoe tai kouluttaminen tapahtuu siten, ettei rauhoitettuja riistaeläimiä häiritä niiden lisääntymisaikana.

Kaikenlainen pyynti, koirakoe tai kouluttaminen tulee tapahtua kiinnipitoaikana siten, ettei rauhoitettuja riistaeläimiä häiritä niiden lisääntymisaikana.

Järjestyslain mukaan koiraa ei saa myöskään päästää kytkemättömänä kuntopolulle tai vastaavalle juoksuradalle. Koiraa ei saa myöskään viedä yleiselle uimarannalle, lasten leikkipaikaksi varatulle alueelle, toriaikana torille tai yleiseen käyttöön kunnostetulle ladulle tai urheilukentälle. Koiran saa viedä koiraladuiksi merkityille hiihtoladuille sekä koirien käyttöön tarkoitetulle uimarannoille.