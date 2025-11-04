Metsämiesten Säätiö on vahvistanut apurahojensa erityispainotukset vuodelle 2026 eli 1.12.2025 alkavaan apurahojen hakuun.

Miten metsäalan työnantajat tukevat henkilöstönsä henkilökohtaista metsäviestintää

Tutkimus, mistä näkökulmista ja miten metsäasioita käsitellään eri medioissa

Metsien käytön taloudellisen merkityksen ennakointi Suomessa ja verrokkimaissa Euroopassa

Globaalin kilpailuasetelman muutos ja vaikutukset Suomen metsäalaan

Hyvinvointi-, johtamis- ja viestintäosaamisessa on pienten ja keskisuurten toimijoiden henkilöstön koulutukseen tarjolla rahoitusta aiempaan tapaan.

Niinikään "Metsäosaaja 2030" -tohtorikoulutuksen avulla säätiö haluaa kehittää toimialaa ja antaa tieteellisen pätevöitymisen mahdollisuuden alalle keskeisissä, säätiön nimeämissä teemoissa.

Säätiö haluaa rahoittaa myös näitä:

Metsäalan strateginen yhteistyö

Metsäalan opiskelijoiden työharjoitteluohjelma boreaalisen metsätalouden asiantuntemuksen kasvattamiseksi EU toimielimiin

Metsäkeskustelun faktantarkistus -pilottihanke

Metsäkoneen- ja puutavara-autonkuljettajien naisverkoston käynnistäminen

Hankkeita, jotka lisäävät nuorten metsäalan ja metsätalouden tuntemusta, arvostusta ja kiinnostusta.

Kulttuurihankkeita, kuten elokuvia ja dokumentteja, joilla tehdään tutuksi ja kiinnostavaksi metsätaloutta ja sen kokonaismerkitystä yhteiskunnassa. Niitä voivat olla esimerkiksi sarja puun matkasta metsästä lopputuotteeksi sekä sarja erityyppisistä metsänkäsittelytavoista.