Metsämiesten Säätiö julkisti apurahahaun – yhtenä painopisteenä metsäammattilaisten someviestintäMetsämiesten Säätiö haluaa rahoittaa myös faktantarkistusta metsäkeskustelussa.
Metsämiesten Säätiö on vahvistanut apurahojensa erityispainotukset vuodelle 2026 eli 1.12.2025 alkavaan apurahojen hakuun.
Säätiö kertoo tiedotteessa haluavansa rahoittaa metsäalan kehittämistä erityisesti seuraavilla tutkimuksilla, selvityksillä ja/tai opinnäytetöillä:
Globaalin kilpailuasetelman muutos ja vaikutukset Suomen metsäalaan
Metsien kansantaloudellinen merkitys Suomessa
Metsien käytön taloudellisen merkityksen ennakointi Suomessa ja verrokkimaissa Euroopassa
Metsäntutkimuksen viestinnän tutkimus
Tutkimus, mistä näkökulmista ja miten metsäasioita käsitellään eri medioissa
Opinnäytetyö metsäammattilaisista sosiaalisessa mediassa
Miten metsäalan työnantajat tukevat henkilöstönsä henkilökohtaista metsäviestintää
Selvitys metsäalan puuterminaalien henkilöstön koulutustarpeista
Hyvinvointi-, johtamis- ja viestintäosaamisessa on pienten ja keskisuurten toimijoiden henkilöstön koulutukseen tarjolla rahoitusta aiempaan tapaan.
Niinikään "Metsäosaaja 2030" -tohtorikoulutuksen avulla säätiö haluaa kehittää toimialaa ja antaa tieteellisen pätevöitymisen mahdollisuuden alalle keskeisissä, säätiön nimeämissä teemoissa.
Säätiö haluaa rahoittaa myös näitä:
Metsäalan strateginen yhteistyö
Metsäalan opiskelijoiden työharjoitteluohjelma boreaalisen metsätalouden asiantuntemuksen kasvattamiseksi EU toimielimiin
Metsäkeskustelun faktantarkistus -pilottihanke
Metsäkoneen- ja puutavara-autonkuljettajien naisverkoston käynnistäminen
Hankkeita, jotka lisäävät nuorten metsäalan ja metsätalouden tuntemusta, arvostusta ja kiinnostusta.
Kulttuurihankkeita, kuten elokuvia ja dokumentteja, joilla tehdään tutuksi ja kiinnostavaksi metsätaloutta ja sen kokonaismerkitystä yhteiskunnassa. Niitä voivat olla esimerkiksi sarja puun matkasta metsästä lopputuotteeksi sekä sarja erityyppisistä metsänkäsittelytavoista.
Apurahat ovat haettavissa 1.12.2025–31.1.2026 säätiön apurahojen hakujärjestelmän kautta.
Metsämiesten Säätiön tehtävänä on metsäalan kehittäminen sekä alalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen.
