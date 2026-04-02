Viesti on mennyt metsänomistajille perille – kestosuosikkia korvataan nyt muilla puulajeilla Aiemmin ylivertaisen suosittu kuusi mietityttää nyt metsän istuttajia.

Kuukauden ikäisiä kuusentaimia taimitarhalla. Kuva: Kari Salonen

Metsä | Metsänhoito Kolumni Hanna Lensu

Asiantuntijat ovat harmitelleet jo pitkään Suomen metsien liiallista kuusettumista. Ilmiölle on ollut selvä syy. Hirvet ja peurat ovat aiheuttaneet niin paljon ongelmia mänty- ja koivutaimikoissa – muista lehtipuista puhumattakaan – että kuusi on tuntunut ainoalta kestävältä valinnalta.

Nyt kelkka näyttää kääntyvän. Syynä ei valitettavasti ole sorkkaeläinpulmien ratkeaminen, vaan luultavasti Keski-Euroopan ja Ruotsin mittavat metsätuhot. Pysäyttäviä uutiskuvia on nähty juuri kuusikoista, mikä on aiheellisesti säikäyttänyt istuttajat.

Ruokaviraston viime vuoden taimitarhatilastot kertovat, että kuusi oli edelleen ykköspaikalla 52 prosentin osuudella. Kakkosena oli mänty 39 prosentin osuudella.

Kuusen suosio on kuitenkin laskusuunnassa. Vuoden 2022 jälkeen kuusentaimien toimitusmäärät ovat pudonneet yli 20 prosentilla. Kuusentaimia ei ole vuoden 2006 jälkeen istutettu minään vuonna yhtä vähän kuin viime vuonna.

Kuusentaimia tuotettiin 90,5 miljoonaa kappaletta. Männyn taimia myytiin viime vuonna ennätyksellisesti: yli 68 miljoonaa tainta.

Myös rauduskoivun taimien toimitusmäärä kasvoi ennätykselliseen 15 miljoonaan. Muiden metsänviljelyyn toimitettujen puulajien määrä oli 0,68 miljoonaa.

Erikoispuulajeista eniten myytiin siperianlehtikuusta, yli 491 000 kappaletta. Tammentaimia myytiin yli 60 000, tervalepän yli 60 000 ja douglaskuusen taimia yli 11 000 kappaletta.

Hyvä, että valinnat monipuolistuvat, mutta alkuperäinen ongelma on yhä ennallaan. Millä saadaan muut kuin kuusentaimikot pelastettua sorkkaeläinten aiheuttamilta vahingoilta?

Kirjoittaja on Metsänomistajan Aarteen tuottaja.