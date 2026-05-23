Kalkasjahdilla on pitkät perinteet, mutta saalismäärä on laskenut muutamasta tuhannesta alle 500 lintuun vuosittain. Jahti kestää vain 1.–15. kesäkuuta ja tapahtuu pienissä venekunnissa ulkosaariston luodoilla. Biologi Jyrki Matikainen katsoo haahkakannan heikkenemisen syyksi merikotkan, supikoiran ja minkin saalistuksen. Naaraat ovat rauhoitettuja ympäri vuoden, joten metsästys ei heikennä kantaa.

Tiivistelmä on Rengin, Viestimedian oman tekoälyavustajan, tekemä ja ihmisen tarkistama. Lue lisää