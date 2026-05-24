Eemeli rakensi ensimmäisen metsäkoneensa 14-vuotiaana ‒ nyt työn alla on tehokkaampi laite Eemeli Raatikainen rakentaa uuden metsäkoneen eturunkona on lähistöltä hankittu Valmet 700. Koneen takarunko rakentuu Mercedes-Benz-kuorma-auton rungosta.

Eemeli Raatikainen nojailee tekeillä olevaan metsäkoneeseensa. Kuva: Eemeli Linna

Eemeli Linna

18-vuotias Eemeli Raatikainen rakensi ensimmäisen metsäkoneensa 14-vuotiaana. Peruskoneena oli pienikokoinen traktori, International 434.

Jo ensimmäisenä talvena puunajossa koneesta katkesi vetoakseli. Kone ajettiin kuitenkin rikkoutuneena pois metsästä, jolloin vaihdelaatikosta meni lisäksi vielä laakerit ja laatikon kuoret, ja koneesta tuli käytännössä romurautaa. Silloin oli myös käynyt ilmi, että vetokoneeksi tarvittiin voimakkaampi traktori.

Uusi kone rakenteilla

Nyt Eemelillä on uusi metsäkone rakenteilla, jossa eturunkona on lähistöltä hankittu Valmet 700. Hän pudotti traktorista etuakselin pois ja käänsi takaronkat, jolloin takapyörät siirtyivät eteenpäin traktorin rungolla. Näin kääntönivelelle saatiin enemmän tilaa, mikä mahdollistaa suuremman kääntökulman. Se parantaa koneen ketteryyttä ja lyhentää myös metsäkoneen eturungon pituutta.

Koneen takarunko eli kuormatila rakentuu Mercedes-Benz-kuorma-auton rungosta. Eemeli on hitsannut runkopalkkeihin lisäjäykisteet ja ristikkorakenteet. Poikittaisten palkkien niitit hän on katkonut ja hitsannut palkit eri kohtaan.

Pyörännavat ja renkaat hän hyödynsi Vapon vanhasta turvetyökoneesta. Pyörien väliin painautuva vetorulla on Eemelin omaa käsialaa. Niiden tekeminen vaati aikaa. Hän toteaakin, ettei matematiikka ole hänen suurimpia vahvuuksiaan. Oli haastavaa saada vetorullan tappien viimeinen väli oikean mittaiseksi.

Runkolukko, kuten isoissakin koneissa

Koneen rungon kallistusnivelessä on runkolukko isojen metsäkoneiden tapaan. Eemeli oli aiemmin jo kokeillut hammaslukkoa, joka perustui vanhaan Majorin startin hammaskehään ja todennut sen liian heikoksi. Niinpä hän hyödynsi pihalla seisoneen vanhan trukin torninkaadon sylintereitä, jotka hän asensi metsävaunun runkoon kahta puolta työntämään toisiaan vastaan. Kun sylintereihin ohjataan paine sähköventtiilillä, sylinterit lukitsevat rungon kallistusnivelen. Ratkaisu on hänen mukaansa varmatoiminen.

Metsäkoneessa on Farmi Forestin seitsemään metriin ulottuva yksijatkeinen puutavarakuormain, jossa on hydraulinen esiohjaus. Nosturin hydrauliikkaa ja vaunun rullavetoa käytetään traktorin voimanottoakseliin ketjuvälitteisesti kytketyllä hydrauliikkapumpulla, joka on alun perin ollut latukoneen häntäjyrsimen hydraulimoottorina. Runko-ohjauksen käännön hydrauliikka toimii Valmetin eturunkoon kytketyllä nokkapumpulla.

Ohjaamo

Ohjaamon Eemeli on suunnitellut itse pajan lattialla puuparruista muotoilemalla. Penkki on peräisin kuorma-autosta. Konepellit ja maski on Valmetin alkuperäiset, mutta niitä on pitänyt muokata. Muut pelti- ja rakennesuunnittelut Eemeli on toteuttanut itse käytännössä jämäpaloista ja purettujen koneiden komponenteista.

