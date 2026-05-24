Ponsse kehitti uuden harvesteripään eukalyptusplantaaseille DH7-harvesteripää on kehitetty eukalyptusplantaasien tarpeisiin.

Anniina Jokinen

Metsäkoneyhtiö Ponsse tuo markkinoille DH7-harvesteripään, joka on suunniteltu eukalyptusplantaasien puunkorjuuseen.

”DH7 tarjoaa eukalyptusplantaasien puunkorjuuseen aiempaa tehokkaamman ja kestävämmän työkalun. Olemme kehittäneet sitä myös käyttökustannusten näkökulmasta: helppo huollettavuus, rakenteiden parempi kestävyys ja polttoainetalouden paraneminen vaikuttavat suoraan puunkorjuun tuottavuuteen”, sanoo Ponssen harvesteripäistä vastaava tuotepäällikkö Markku Savolainen tiedotteessa.

DH7-harvesteripää sopii niin Ponssen harvestereihin kuin tela-alustaiseen koneeseenkin.

Harvesteripään syöttönopeus on parhaimmillaan kuusi metriä sekunnissa. DH7:n vakiovarusteena tulevat Opti 5G -tietojärjestelmä sekä OptiFeedControl-ohjauslogiikka, joka yksinkertaistaa harvesteripään ohjausta ja eukalyptusrungon kuorintaa.

Lisävarusteena on saatavilla HH360-rotaattori, joka mahdollistaa harvesteripään rajoittamattoman pyörinnän. Rotaattori myös pidentää liitosletkujen käyttöikää.

Tuotevalikoimassa säilyy myös Ponssen kuoriva harvesteripäämalli H7HD Euca.