Ponsse kehitti uuden harvesteripään eukalyptusplantaaseilleDH7-harvesteripää on kehitetty eukalyptusplantaasien tarpeisiin.
Metsäkoneyhtiö Ponsse tuo markkinoille DH7-harvesteripään, joka on suunniteltu eukalyptusplantaasien puunkorjuuseen.
”DH7 tarjoaa eukalyptusplantaasien puunkorjuuseen aiempaa tehokkaamman ja kestävämmän työkalun. Olemme kehittäneet sitä myös käyttökustannusten näkökulmasta: helppo huollettavuus, rakenteiden parempi kestävyys ja polttoainetalouden paraneminen vaikuttavat suoraan puunkorjuun tuottavuuteen”, sanoo Ponssen harvesteripäistä vastaava tuotepäällikkö Markku Savolainen tiedotteessa.
DH7-harvesteripää sopii niin Ponssen harvestereihin kuin tela-alustaiseen koneeseenkin.
Harvesteripään syöttönopeus on parhaimmillaan kuusi metriä sekunnissa. DH7:n vakiovarusteena tulevat Opti 5G -tietojärjestelmä sekä OptiFeedControl-ohjauslogiikka, joka yksinkertaistaa harvesteripään ohjausta ja eukalyptusrungon kuorintaa.
Lisävarusteena on saatavilla HH360-rotaattori, joka mahdollistaa harvesteripään rajoittamattoman pyörinnän. Rotaattori myös pidentää liitosletkujen käyttöikää.
Tuotevalikoimassa säilyy myös Ponssen kuoriva harvesteripäämalli H7HD Euca.
