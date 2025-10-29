Poliisi: Omistajan sylissä ollutta koiraa Lopella syyskuussa tavoitellut susi on lopetettu Poliisi määräsi syyskuussa suden lopetettavaksi.

Poliisi määräsi koiraa tavoitelleen suden lopetettavaksi syyskuussa. LEHTIKUVA / Elsa Paakkinen.

Kanta-Hämeen Lopella syyskuussa omistajansa sylissä ollutta koiraa tavoitellut susi on lopetettu, kertoo Hämeen poliisilaitos.

Susi seurasi jänistä ajamassa ollutta koiraa, kun koira palasi metsästä. Omistaja kutsui koiran syliinsä, mutta susi seurasi perässä ja tavoitteli koiraa useita kertoja.

Koira ja omistaja saivat lieviä vammoja.

Poliisi määräsi syyskuussa suden lopetettavaksi. Riistanhoitoyhdistyksen suurriistavirka-apu lopetti 29-kiloisen urossuden lauantaiaamuna puolentoista kilometrin päässä tapahtumapaikasta.

Koiran omistaja kertoi STT:lle lähetetyssä tiedotteessa syyskuussa, että perhe oli ollut beagle-rotuisen koiransa kanssa harjoittelemassa ajokoetta varten. Eläin sai omistajan mukaan purtua koiraa rintaan sekä kynsittyä hänen käsiään. Vielä syyskuussa ei ollut varmuutta siitä, oliko eläin varmasti susi.

Omistaja kertoi saaneensa koiran autoonsa, minkä jälkeen hän heitti eläintä vesipullolla. Eläin perääntyi hänen mukaansa tämän jälkeen.

Poliisi kertoi aiemmin STT:lle, että hyökkäyksen kohteena oli selvästi koira, sillä eläin lopetti hyökkäyksen, kun koira oli saatu autoon turvaan.

Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Mia Valtonen arvioi STT:lle syyskuussa sähköpostitse, että eläimen käyttäytyminen kuulostaa erittäin poikkeukselliselta.

”Vasten hyppiminen viittaa siihen, että eläin on jollain tapaa tottunut ihmisiin”, hän kirjoitti.

Valtosen mukaan luonnonvarainen susi ei ole todistetusti hyökännyt Suomessa ihmisen kimppuun sitten 1800-luvun lopun.