Svensk Jakt: Lupasirkus jatkuu Ruotsissa – ilvesjahti voi jatkua taas neljässä läänissä, mutta valitukset päätöksestä on jo jätetty Hallinto-oikeus pysäytti Ruotsin ilvesjahdin valitusten takia. Nyt jahdin keskeytys on purettu neljässä läänissä – ainakin toistaiseksi.

Ilveksen metsästysaika alkoi Ruotsissa 1. maaliskuuta. Kuva: Timo Ahopelto

Eija Vallinheimo

Gävleborgin läänissä ilveksen metsästys keskeytettiin hallinto-oikeuden toimesta kertaalleen jo ennen kuin se edes alkoi. Lääninhallitus teki kuitenkin uuden metsästyspäätöksen, ja ilvesjahti alueella alkoi 1. maaliskuuta.

Seuraavana päivänä Luulajan hallinto-oikeus keskeytti metsästyksen useimmissa lääneissä oikeudellisen tarkastelun ajaksi. Siihen mennessä Gävleborgin 20:stä luvallisesta ilveksestä oli jo ammuttu 16 ilvestä.

Kahden viikon käsittelyn jälkeen Luulajan hallinto-oikeus ilmoittaa, että Ruotsin luonnonsuojeluyhdistyksen ja Ruotsin petoeläinyhdistyksen valitus on hylätty ja ilvesjahti voi näin ollen jälleen alkaa Gävleborgin läänissä.

Luulajan hallinto-oikeus antoi perjantaina vihreää valoa myös Västerbottenissa, Jämtlannissa ja Västernorrlandissa keskeytetyille jahdeille.

Metsästyksen jatkamisesta on taas heti tehty valitukset ja metsästyskieltoa on pyydetty Sundsvallin kamarioikeudesta. Oikeus ei ole vielä tehnyt päätöksiä tapauksissa.

Tällä hetkellä ilveksenmetsästys on edelleen keskeytetty kymmenessä Etelä- ja Keski-Ruotsin läänissä ja niissä odotetaan kamarioikeuden päätöstä.

Svensk Jakt: Domstolen häver stoppet – lodjursjakten kan fortsätta i Gävleborg