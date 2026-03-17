Komatsu Forest ostaa ruotsalaisen metsäkonevalmistajanYrityskauppa vahvistaa Komatsun mukaan entisestään yhtiön metsätalousliiketoimintaa vahvana metsätaloustuotteiden ja -ratkaisujen toimittajana.
Metsäkonevalmistaja Komatsu Forest on tehnyt sopimuksen pieniä metsäkoneita valmistavan Malwa Forest AB:n ostamisesta.
Yrityskaupan odotetaan toteutuvan tavanomaisten kauppaehtojen täyttyessä 1. huhtikuuta 2026 mennessä. Emoyhjtiö Komatsu Ltd. kertoo asiasta tiedotteessaan.
Komatsu Forestin markkinointi- ja myyntijohtaja Peter Hasselrydin mukaan sopimus Malwa Forestin on linjassa yrityksen kaiken toiminnan kanssa.
"Tämä sopimus on luonnollinen jatke tavoitteellemme löytää paras ratkaisu metsätalouden nykyisiin haasteisiin", Hasselryd kertoo tiedotteessa.
”Toivotamme Malwa Forestin tervetulleeksi tärkeäksi osaksi metsätaloustoimintaamme, jossa yhdessä vastaamme modernin metsätalouden tarpeisiin.”
Yhtiön mukaan kasvavat ympäristövaatimukset, maaperän suojelun ja ilmastovaikutusten korostuminen ovat omalta osaltaan lisänneet pienten metsäkoneiden kysyntää alalla.
Tuore yrityskauppa heijastaa yhtiöiden mukaan tätä kasvavaa kysyntää.
”Malwa on kehittynyt voimakkaasti viime vuosina, ja näemme kasvavaa kysyntää kevyille metsäkoneillemme”, kertoo Malwa Forestin perustaja ja liiketoiminnan kehityspäällikkö Magnus Wallin tiedotteessa.
”Komatsu Forestin myötä saamme vahvan teollisen kumppanin, joka luo yritykselle pitkän aikavälin vakautta ja antaa meille mahdollisuuden kasvaa edelleen ja esitellä Malwa-konseptia useammille asiakkaille ympäri maailmaa.”
Komatsu Forest AB on osa japanilaista monikansallista Komatsu Ltd.- konsernia.
