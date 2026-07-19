Lokkien maine on huono, mutta niiden apu luonnolle on korvaamaton Joidenkin mielestä lokit saattavat olla ärsyttäviä kiusankappaleita. Niillä on kuitenkin suuri rooli uhanalaisten lintujen suojelussa.

Jaa Kuuntele

Lokkiluodoilla myös muut linnut pesivät turvassa. Kuva: Harri Nurminen

Metsä | Luonto Aida Salminen

Lokkien asuttamat pienet luodot ja saaret tarjoavat turvaa monille taantuville vesilinnuille ja niiden poikasille.

Suuret lokkiesiintymät synnyttävät lokkikolonioita, joissa myös muut linnut voivat pesiä turvallisesti.

”Lokit seuraavat ympäristöään hyvin tarkasti ja reagoivat herkästi petoihin, kuten varislintuihin, supikoiriin ja minkkiin. Ne varoittavat koko yhdyskuntaa uhkista, mikä hyödyttää myös muita samoilla luodoilla ja saarilla pesiviä lajeja. Lokit toimivat toisille vesilintulajeille hyvinä ja tarkkaavaisina puolustusvoimina”, kertoo luonnonsuojelun erityisasiantuntija Ismo Laakso Metsähallituksen Luontopalveluista Metsähallituksen tiedotteessa.

Lokkiluotojen läheisyydessä liikkuja kohtaa usein äänekkäästi varoittelevia lintuja. Moni saattaa pelätä lokkien hyökkäävän kimppuun, mutta käytännössä näin tapahtuu harvoin.

”Lokkien varoitusäänet kertovat ennen kaikkea siitä, että ne tarkkailevat ympäristöään. Lokkikolonian keskeltä voi usein nähdä esimerkiksi sotka- tai puolisukeltajasorsapoikueita, jotka saavat liikkua alueella rauhassa. Kokeneet lintuemot näyttävät tietävän, että lokkien läheisyydestä saa hyvää suojaa”, Laakso kertoo.

Maamme vesilintukannat ovat taantuneet. Yksi merkittävimmistä seikoista vesilintukantojen taantumisen taustalla on rantojen ja saarien umpeenkasvu. Perinteisten maankäyttötapojen, kuten rantalaidunnuksen ja niiton vähentyessä kasvillisuus on vallannut alaa. Lisäksi vesistöihin kulkeutuvat ravinteet ovat kiihdyttäneet umpeenkasvua.

Metsähallituksen Luontopalveluilla on hyviä kokemuksia lokkiluotojen hoidosta Pohjois-Karjalassa Outokummussa sijaitsevalla Sysmäjärvellä.

Sysmäjärvellä Metsähallituksen Luontopalveluilla on yhdessä Itä-Suomen elinvoimakeskuksen kanssa noin kahden hehtaarin suuruinen alue saaria ja luotoja jatkuvassa hoidossa.

Heidän tavoitteenaan on palauttaa luodoille ja saarille avoimuutta raivaamalla kasvillisuutta ja ehkäisemällä umpeenkasvua. Avoimet ympäristöt ovat monille vesilinnuille tärkeitä elinympäristöjä. Ne tarjoavat hyvän näkyvyyden ympäristöön ja vähentävät petojen mahdollisuuksia lähestyä huomaamatta.

”Talvella avoimeksi kunnostetun, avoveden ympäröimän noin 0,3 hehtaarin saaren, naurulokit omaksuivat pesimäpaikoikseen hyvin nopeasti keväällä, vaikka ennallistamistyöt jäivät osittain kesken. Kesällä saarella pesi jo noin 500 paria naurulokkeja sekä muutama pikkulokki. Poikastuottoa on jo havaittu syntyneen hyvin, osa poikasista on jo lennossa”, Laakso iloitsee.